Bugün maç var mı? 10 Ekim Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanını takip edenler, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Günün spor takviminde hangi karşılaşmaların bulunduğu, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı merak ediliyor. “Bugün maç var mı?”, “10 Ekim'de kimin maçı var?” ve “Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt aranırken, günün karşılaşmaları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 10 Ekim Cumartesi maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri haberimizde...

10 EKİM CUMARTESİ BUGÜNÜN MAÇ PROGRAMI

10:00 - A Spor - Uluslar Ligi Özetler

- Uluslar Ligi Özetler 12:00 - TRT Spor - Avrupa Sahnesi

13:00 - BeIN Sports 2 - Gençlerbirliği - Amed SF

13:30 - TRT Spor - Boluspor - Antalyaspor

14:00 - A Spor - Maç Günü

14:00 - S Sport Plus - Magdeburg - Hannover 96

14:30 - BeIN Sports 3 - Arsenal - Leeds

15:00 - S Sport Plus - Rayo Vallecano - Athletic Bilbao

16:00 - BeIN Sports 4 - F1 Sıralama Turları

16:00 - BeIN Sports 2 - Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK

16:00 - TRT Spor - Iğdır FK - Batman Petrol Spor

16:00 - BeIN Sports 1 - Samsunspor - Trabzonspor

16:00 - S Sport Plus - Genoa - Fiorentina

16:30 - S Sport Plus - Mainz - Bayer Leverkusen

16:30 - S Sport Plus - Hoffenheim - Hamburg