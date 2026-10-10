Bugün maç var mı? 10 Ekim Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
10 Ekim 2026 Cumartesi günü futbolseverlerin gündeminde günün maç programı yer alıyor. “Bugün maç var mı?”, “10 Ekim Cumartesi hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları araştırılıyor. Gün boyunca oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri merak edilirken, futbolseverler günün maç takvimini yakından takip ediyor.
Futbol heyecanını takip edenler, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Günün spor takviminde hangi karşılaşmaların bulunduğu, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı merak ediliyor. “Bugün maç var mı?”, “10 Ekim'de kimin maçı var?” ve “Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt aranırken, günün karşılaşmaları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 10 Ekim Cumartesi maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri haberimizde...
10 EKİM CUMARTESİ BUGÜNÜN MAÇ PROGRAMI
- 10:00 - A Spor - Uluslar Ligi Özetler
- 12:00 - TRT Spor - Avrupa Sahnesi
- 13:00 - BeIN Sports 2 - Gençlerbirliği - Amed SF
- 13:30 - TRT Spor - Boluspor - Antalyaspor
- 14:00 - A Spor - Maç Günü
- 14:00 - S Sport Plus - Magdeburg - Hannover 96
- 14:30 - BeIN Sports 3 - Arsenal - Leeds
- 15:00 - S Sport Plus - Rayo Vallecano - Athletic Bilbao
- 16:00 - BeIN Sports 4 - F1 Sıralama Turları
- 16:00 - BeIN Sports 2 - Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK
- 16:00 - TRT Spor - Iğdır FK - Batman Petrol Spor
- 16:00 - BeIN Sports 1 - Samsunspor - Trabzonspor
- 16:00 - S Sport Plus - Genoa - Fiorentina
- 16:30 - S Sport Plus - Mainz - Bayer Leverkusen
- 16:30 - S Sport Plus - Hoffenheim - Hamburg
- 16:30 - S Sport Plus - Augsburg - Bayern Münih
- 16:45 - A Spor - Devre Arası
- 17:00 - BeIN Sports 3 - Chelsea - Bournemouth
- 17:15 - S Sport Plus - Alaves - Atletico Madrid
- 18:00 - TRT Spor - Aktüel Futbol
- 19:00 - S Sport Plus - Inter - Parma
- 19:00 - BeIN Sports 1 - Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
- 19:00 - TRT Avaz - İstanbulspor - Esenler Erokspor
- 19:00 - BeIN Sports 2 - Kayserispor - Manisa FK
- 19:00 - TRT Spor - Kayserispor - Manisa Futbol Kulübü
- 19:00 - S Sport Plus - Barcelona - Getafe
- 19:30 - BeIN Sports 3 - Manchester United - Tottenham
- 19:30 - S Sport Plus - Leipzig - Eintracht Frankfurt
- 21:00 - BeIN Sports 1 - beIN Süper Lig
- 21:00 - A Spor - 90+1
- 21:30 - S Sport Plus - Nürnberg - Wolfsburg
- 21:45 - BeIN Sports 3 - Monaco - Toulouse
- 21:45 - BeIN Sports 2 - PSG - Le Mans
- 21:45 - S Sport Plus - Napoli - Frosinone
- 21:45 - BeIN Sports 4 - Lorient - Paris FC
- 22:00 - S Sport Plus - Real Madrid - Villarreal
- 22:00 - S Sport Plus - Ajax - NEC Nijmegen
- 23:00 - BeIN Sports 1 - Trio