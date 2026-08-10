Bugün maç var mı? 10 Ağustos Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

10 Ağustos 2026 Pazartesi maç takvimi, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gün boyunca oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları araştırılırken, sporseverler bugün hangi takımların sahaya çıkacağını öğrenmek istiyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 10 Ağustos 2026 Pazartesi gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

YAYIN AKIŞI

10.25 - Sabah Spor Bülteni - TRT Spor

Bülteni - TRT Spor 11.00 - HTSpor Gündem - HT Spor

15.00 - Spor Gündemi - A Spor

15.30 - Gündem Futbol Transfer - TRT Spor