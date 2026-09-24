Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangi kanalda?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bugün hangi maçların oynanacağı ve karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. “Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangi kanalda?” sorularına yanıt arayan sporseverler, 24 Eylül 2026 Perşembe gününün maç programını ve yayın bilgilerini araştırıyor.
Futbolda bugün oynanacak maçlar ve bu karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar belli oldu. Maç heyecanını kaçırmak istemeyenler, “Bugün kimin maçı var?” ve “Bugünkü maçlar hangi kanalda?” sorularıyla 24 Eylül Perşembe günü maç programını yakından takip ediyor.
BUGÜNKÜ MAÇLAR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Verdiğiniz programa göre bugünkü maçların yayın kanalları şöyle:
• 19.00 — Andorra - Malta: CBC Sport
• 19.00 — İngiltere - Kolombiya: UEFA.tv
• 21.45 — Lihtenştayn - Litvanya: Yayın yok
• 21.45 — Hollanda - Almanya: A Spor, CBC Sport
• 21.45 — Norveç - Danimarka: a2 TV
• 21.45 — Portekiz - Galler: A Haber
• 21.45 — Sırbistan - Yunanistan: S Sport Plus
• 21.45 — Avusturya - İsrail: Yayın yok
• 21.45 — Kosova - İrlanda: S Sport Plus