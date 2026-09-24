Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangi kanalda?

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Futbolda bugün oynanacak maçlar ve bu karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar belli oldu. Maç heyecanını kaçırmak istemeyenler, “Bugün kimin maçı var?” ve “Bugünkü maçlar hangi kanalda?” sorularıyla 24 Eylül Perşembe günü maç programını yakından takip ediyor.

BUGÜNKÜ MAÇLAR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Verdiğiniz programa göre bugünkü maçların yayın kanalları şöyle:

• 19.00 — Andorra - Malta: CBC Sport

• 19.00 — İngiltere - Kolombiya: UEFA.tv

• 21.45 — Lihtenştayn - Litvanya: Yayın yok

• 21.45 — Hollanda - Almanya: A Spor, CBC Sport

• 21.45 — Norveç - Danimarka: a2 TV

• 21.45 — Portekiz - Galler: A Haber

• 21.45 — Sırbistan - Yunanistan: S Sport Plus

• 21.45 — Avusturya - İsrail: Yayın yok

• 21.45 — Kosova - İrlanda: S Sport Plus