Bugün kandil mi, 27 Ocak Salı kandil gecesi mi?

27 Ocak Salı günü için "Bugün kandil mi?" sorusu internet aramalarında hızla yükselişe geçti. Özellikle kandil gecelerinde ibadet planı yapmak isteyen vatandaşlar, 27 Ocak Salı kandil gecesi mi sorusunun yanıtını öğrenmek için resmi dini takvimleri araştırıyor.

BUGÜN KANDİL Mİ?

Kandil geceleriyle ilgili aramalar hız kazanırken, "Bugün kandil mi?" sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 Dini Günler Takvimi'ne göre 27 Ocak Salı günü herhangi bir kandil gecesine denk gelmiyor. En yakın kandil olarak kabul edilen Berat Kandili'nin ise Şubat ayının ilk günlerinde idrak edileceği bildiriliyor. Bu nedenle bugün için özel bir kandil gecesi bulunmuyor.

BERAT KANDİLİ 2026 NE ZAMAN?

İslam dünyasında büyük öneme sahip olan Berat Kandili, her yıl Şaban ayının 14'ünü 15. gününe bağlayan gece idrak ediliyor. 2026 yılında Berat Kandili, 2 Şubat Pazartesi gecesine denk geliyor. Kandil gecesi 2 Şubat'ı 3 Şubat Salı gününe bağlayan gece yaşanacak. Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen bu mübarek gece, Şubat ayının başında idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Berat Kandili, manevi arınma ve yenilenme gecesi olarak İslam inancında ayrı bir yere sahiptir. "Berat" kelimesi; kurtuluş, temize çıkma ve günahlardan arınma anlamlarını taşır. Bu gecede yapılan duaların ve tövbelerin kabul olacağına, Allah'ın rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığına inanılır. Aynı zamanda bir yıl boyunca yaşanacak ilahi takdirlerin bu gecede meleklere bildirildiği kabul edilir.

2026 DİNİ GÜNLER VE KANDİL TAKVİMİ

2026 yılına ait önemli dini günler ve geceler şu şekilde sıralanıyor:

• 2 Şubat 2026: Berat Kandili

• 19 Şubat 2026: Ramazan ayının başlangıcı

• 16 Mart 2026: Kadir Gecesi

• 19 Mart 2026: Ramazan Bayramı arifesi

• 20-22 Mart 2026: Ramazan Bayramı