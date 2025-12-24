Bugün kandil mi, 24 Aralık Çarşamba kandil mi?

Üç ayların gelişiyle birlikte kandil günlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. İslam dünyasında büyük bir önem taşıyan ve yılın son kandili olarak bilinen Regaip Kandili merakla bekleniyor. Vatandaşlar, Regaip Kandili'nin hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda "Bugün kandil mi?" ve "24 Aralık Çarşamba günü kandil mi?" soruları gündemde yer alıyor.

BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan vakit hesaplamalarına göre Regaip Kandili bu yıl 25 Aralık 2025 Perşembe akşamına denk geliyor. Bu mübarek gecenin idrak edilmesiyle birlikte kandil dönemi başlamış olacak. Müslümanlar, Regaip Kandili'nde ibadetlerini çoğaltarak manevi iklimi daha derinden yaşamayı hedefleyecek.

Regaip Kandili sonrasında kandil günleri belirlenen takvim doğrultusunda devam edecek. Buna göre Miraç Kandili 15 Ocak 2026 tarihinde, Berat Kandili ise 2 Şubat 2026 günü idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

2025 yılı içerisinde idrak edilecek son kandil olan Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde başlayacak.

2026 KANDİL TARİHLERİ

2026 yılı boyunca idrak edilecek kandil ve mübarek gecelerin tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

• 25 Aralık 2025 Perşembe: Regaip Kandili

• 15 Ocak 2026 Salı: Miraç Kandili

• 2 Şubat 2026 Pazartesi: Berat Kandili

• 16 Mart 2026 Pazartesi: Kadir Gecesi

• 24 Ağustos 2026 Pazartesi: Mevlid Kandili

• 10 Aralık 2026 Perşembe: Regaip Kandili