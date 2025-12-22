Bugün kandil mi? 22 Aralık Pazartesi Regaib Kandili mi?

2025 yılında üç ayların ikinci kez yaşanacak olması, "22 Aralık bugün kandil mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hicri takvimine göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek zaman diliminin yeniden başlaması; Regaip Gecesi'nden Kadir Gecesi'ne uzanan manevi atmosferi bekleyen vatandaşların, 22 Aralık tarihinin dini anlamına yönelik ilgisini artırdı.

22 ARALIK KANDİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre, 21 Aralık 2025 Pazar günü üç ayların başlangıcı olarak kabul ediliyor. Aynı gün Recep ayının da ilk günü olarak yer alıyor. Hicri takvim esas alındığında, üç aylar 2025 yılı içerisinde ikinci kez idrak edilmeye başlanırken, bu manevi süreç 2026 yılına kadar devam edecek.

22 Aralık tarihi ise kandil geceleri arasında bulunmuyor. Her ne kadar üç aylar içerisinde yer alması sebebiyle manevi bir değere sahip olsa da, Regaip, Miraç, Berat veya Kadir Gecesi gibi dini açıdan özel kabul edilen gecelerden biri olarak değerlendirilmez.

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet'in 2025–2026 yıllarını kapsayan dini günler takvimine göre Regaib Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Üç ayların başlangıcını simgeleyen bu mübarek gece, Receb ayının ilk perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece olarak kabul ediliyor.

2025–2026 KANDİL TARİHLERİ

• 25 Aralık 2025 Perşembe: Regaib Kandili

• 15 Ocak 2026 Salı: Miraç Kandili

• 2 Şubat 2026 Pazartesi: Berat Kandili

• 16 Mart 2026 Pazartesi: Kadir Gecesi

• 24 Ağustos 2026 Pazartesi: Mevlid Kandili

• 10 Aralık 2026 Perşembe: Regaib Kandili