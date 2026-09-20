Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Eylül Pazar maç programı

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Eylül Pazar maç programıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
20 Eylül 2026 Pazar günü futbolseverleri Avrupa'nın önde gelen ligleri ile Süper Lig'de birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Peki bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 20 Eylül Pazar gününün maç programı ve yayın bilgileri.
20 Eylül 2026 Pazar günü Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden farklı karşılaşmalar oynanacak. Günün maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmaların başlama saatlerini ve yayınlanacağı kanalları araştırıyor. İşte 20 Eylül Pazar günü oynanacak maçların saatleri ve yayın bilgileri.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
SÜPER LİG
17.00 | Fenerbahçe - Eyüpspor — beIN Sports 1
17.00 | Erzurumspor FK - Samsunspor — beIN Sports 2
20.00 | Göztepe - Çaykur Rizespor — beIN Sports 2
20.00 | Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş — beIN Sports 1
İNGİLTERE PREMIER LİG
16.00 | Bournemouth - Liverpool — beIN Sports 4
16.00 | Manchester City - Sunderland — beIN Sports 3
16.00 | Leeds United - Crystal Palace — beIN Sports 5
18.30 | Fulham - Manchester United — beIN Sports 3
İSPANYA LA LIGA
15.00 | Getafe - Malaga — S Sport Plus
17.15 | Atletico Madrid - Real Madrid — S Sport
19.30 | Villarreal - Levante — S Sport Plus
19.30 | Deportivo La Coruna - Real Betis — S Sport Plus
22.00 | Valencia - Real Sociedad — S Sport Plus
İTALYA SERİE A
13.30 | Fiorentina - Napoli — S Sport 2
16.00 | Parma - Genoa — S Sport Plus
16.00 | Frosinone - Como — S Sport 2
19.00 | Juventus - Atalanta — S Sport 2
21.45 | Milan - Lecce — S Sport 2
ALMANYA BUNDESLİGA
16.30 | Bayer Leverkusen - RB Leipzig — S Sport Plus
18.30 | Schalke 04 - Elversberg — S Sport Plus
20.30 | Paderborn - Hoffenheim — S Sport Plus
FRANSA LİGUE 1
16.00 | Auxerre - Brest — beIN Connect
18.15 | Nice - Lille — beIN Sports 4
21.45 | Marsilya - Paris Saint-Germain — beIN Sports 3