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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Eylül Pazar maç programı

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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Eylül Pazar maç programı
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20 Eylül 2026 Pazar günü futbolseverleri Avrupa'nın önde gelen ligleri ile Süper Lig'de birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Peki bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 20 Eylül Pazar gününün maç programı ve yayın bilgileri.

20 Eylül 2026 Pazar günü Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden farklı karşılaşmalar oynanacak. Günün maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmaların başlama saatlerini ve yayınlanacağı kanalları araştırıyor. İşte 20 Eylül Pazar günü oynanacak maçların saatleri ve yayın bilgileri.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

SÜPER LİG

17.00 | Fenerbahçe - Eyüpspor — beIN Sports 1

17.00 | Erzurumspor FK - Samsunspor — beIN Sports 2

20.00 | Göztepe - Çaykur Rizespor — beIN Sports 2

20.00 | Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş — beIN Sports 1

İNGİLTERE PREMIER LİG

16.00 | Bournemouth - Liverpool — beIN Sports 4

16.00 | Manchester City - Sunderland — beIN Sports 3

16.00 | Leeds United - Crystal Palace — beIN Sports 5

18.30 | Fulham - Manchester United — beIN Sports 3

İSPANYA LA LIGA

15.00 | Getafe - Malaga — S Sport Plus

17.15 | Atletico Madrid - Real Madrid — S Sport

19.30 | Villarreal - Levante — S Sport Plus

19.30 | Deportivo La Coruna - Real Betis — S Sport Plus

22.00 | Valencia - Real Sociedad — S Sport Plus

İTALYA SERİE A

13.30 | Fiorentina - Napoli — S Sport 2

16.00 | Parma - Genoa — S Sport Plus

16.00 | Frosinone - Como — S Sport 2

19.00 | Juventus - Atalanta — S Sport 2

21.45 | Milan - Lecce — S Sport 2

ALMANYA BUNDESLİGA

16.30 | Bayer Leverkusen - RB Leipzig — S Sport Plus

18.30 | Schalke 04 - Elversberg — S Sport Plus

20.30 | Paderborn - Hoffenheim — S Sport Plus

FRANSA LİGUE 1

16.00 | Auxerre - Brest — beIN Connect

18.15 | Nice - Lille — beIN Sports 4

21.45 | Marsilya - Paris Saint-Germain — beIN Sports 3

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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