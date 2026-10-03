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Bugün hangi maçlar var? 3 Ekim Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

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Bugün hangi maçlar var? 3 Ekim Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
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Futbolseverler 3 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları ve maçların yayın bilgilerini araştırıyor. Günün maç programı, saatleri ve ekranlara gelecek mücadeleler merak konusu oldu. Peki, Bugün hangi maçlar var? 3 Ekim Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Ekim Cumartesi maç programı haberimizde.

3 Ekim 2026 Cumartesi günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Gün içerisinde UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları oynanırken, Turan Tovuz-Fenerbahçe hazırlık maçı da futbol gündeminde öne çıkıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 3 Ekim Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar...

3 EKİM 2026 CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI

3 Ekim 2026 Cumartesi günü futbolseverleri UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının yanı sıra Turan Tovuz-Fenerbahçe hazırlık maçı bekliyor. Günün ilk karşılaşması saat 16.00'da oynanırken, 19.00 ve 21.45 seanslarında maçlar devam edecek.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

3 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar ve saatleri şöyle:

16.00 | Finlandiya - Arnavutluk

19.00 | Turan Tovuz - Fenerbahçe

19.00 | Hırvatistan - İngiltere

19.00 | Belarus - San Marino

19.00 | İzlanda - Bulgaristan

19.00 | Estonya - Lüksemburg

19.00 | Gençlerbirliği - Keçiörengücü

21.45 | İspanya - Çekya

21.45 | Kuzey Makedonya - İskoçya

21.45 | İsviçre - Slovenya

3 EKİM CUMARTESİ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Ekim 2026 Cumartesi günü için verilen yayın bilgileri şu şekilde:

16.00 | Finlandiya - Arnavutluk: S Sport Plus

19.00 | Turan Tovuz - Fenerbahçe: TV100 / İdman TV

19.00 | Hırvatistan - İngiltere: A Spor

19.00 | Belarus - San Marino: Yayıncı bilgisi belirtilmedi

19.00 | İzlanda - Bulgaristan: S Sport Plus

19.00 | Estonya - Lüksemburg: Yayıncı bilgisi belirtilmedi

19.00 | Gençlerbirliği - Keçiörengücü: TRT Spor

21.45 | İspanya - Çekya: A Haber

21.45 | Kuzey Makedonya - İskoçya: Yayıncı bilgisi belirtilmedi

21.45 | İsviçre - Slovenya: A Spor

Günün öne çıkan karşılaşmaları arasında 19.00'da oynanacak Turan Tovuz-Fenerbahçe hazırlık maçı ile 21.45 seansındaki İspanya-Çekya ve İsviçre-Slovenya mücadeleleri yer alıyor.

3 Ekim Cumartesi gününün futbol programı, verilen bilgiler kapsamında bu karşılaşmalardan oluşuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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