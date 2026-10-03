Bugün hangi maçlar var? 3 Ekim Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Futbolseverler 3 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları ve maçların yayın bilgilerini araştırıyor. Günün maç programı, saatleri ve ekranlara gelecek mücadeleler merak konusu oldu. Peki, Bugün hangi maçlar var? 3 Ekim Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Ekim Cumartesi maç programı haberimizde.
3 Ekim 2026 Cumartesi günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Gün içerisinde UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları oynanırken, Turan Tovuz-Fenerbahçe hazırlık maçı da futbol gündeminde öne çıkıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 3 Ekim Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar...
3 EKİM 2026 CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI
3 Ekim 2026 Cumartesi günü futbolseverleri UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının yanı sıra Turan Tovuz-Fenerbahçe hazırlık maçı bekliyor. Günün ilk karşılaşması saat 16.00'da oynanırken, 19.00 ve 21.45 seanslarında maçlar devam edecek.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
3 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar ve saatleri şöyle:
16.00 | Finlandiya - Arnavutluk
19.00 | Turan Tovuz - Fenerbahçe
19.00 | Hırvatistan - İngiltere
19.00 | Belarus - San Marino
19.00 | İzlanda - Bulgaristan
19.00 | Estonya - Lüksemburg
19.00 | Gençlerbirliği - Keçiörengücü
21.45 | İspanya - Çekya
21.45 | Kuzey Makedonya - İskoçya
21.45 | İsviçre - Slovenya
3 EKİM CUMARTESİ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
3 Ekim 2026 Cumartesi günü için verilen yayın bilgileri şu şekilde:
16.00 | Finlandiya - Arnavutluk: S Sport Plus
19.00 | Turan Tovuz - Fenerbahçe: TV100 / İdman TV
19.00 | Hırvatistan - İngiltere: A Spor
19.00 | Belarus - San Marino: Yayıncı bilgisi belirtilmedi
19.00 | İzlanda - Bulgaristan: S Sport Plus
19.00 | Estonya - Lüksemburg: Yayıncı bilgisi belirtilmedi
19.00 | Gençlerbirliği - Keçiörengücü: TRT Spor
21.45 | İspanya - Çekya: A Haber
21.45 | Kuzey Makedonya - İskoçya: Yayıncı bilgisi belirtilmedi
21.45 | İsviçre - Slovenya: A Spor
Günün öne çıkan karşılaşmaları arasında 19.00'da oynanacak Turan Tovuz-Fenerbahçe hazırlık maçı ile 21.45 seansındaki İspanya-Çekya ve İsviçre-Slovenya mücadeleleri yer alıyor.
3 Ekim Cumartesi gününün futbol programı, verilen bilgiler kapsamında bu karşılaşmalardan oluşuyor.