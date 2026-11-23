Bugün hangi diziler var sorusu akşam saatleri yaklaşırken en çok merak edilen konular arasında. 23 Kasım Pazartesi dizileri arasında Kanal D'de Uzak Şehir'in 74. bölümü, ATV'de ise Altı Üstü İstanbul'un 22. bölümü yer alıyor. TRT 1'de Evlilik Güzeldir, NOW'da Anne Yarısı ekrana gelecek. Bu akşam televizyonda ne var, hangi kanalda hangi dizi var diye merak edenler için 23 Kasım Pazartesi yayın akışını kanal kanal derledik.

23 KASIM PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek diziler şöyle:

Kanal D : Uzak Şehir (74. bölüm), 20.00

ATV : Altı Üstü İstanbul (22. bölüm), 20.00

TRT 1: Evlilik Güzeldir, 20.00

NOW'da ise Anne Yarısı'nın tekrar bölümü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümleri salı akşamları ekrana geliyor.

ATV YAYIN AKIŞI 23 KASIM

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul (Yeni bölüm)

00.20 Güneşin Doğduğu Yer

KANAL D YAYIN AKIŞI 23 KASIM

16.45 Güller ve Günahlar

19.00 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir (Yeni bölüm)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 KASIM

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Evlilik Güzeldir

NOW YAYIN AKIŞI 23 KASIM

17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Anne Yarısı (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI 23 KASIM

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19.00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)

SHOW TV YAYIN AKIŞI 23 KASIM

15.00 Bahar

18.25 Show Ana Haber

20.00 İntikam Vakti (Sinema filmi)

22.30 İyi Olan Kazansın

00.15 Gece Hattı

STAR TV YAYIN AKIŞI 23 KASIM

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Bayi Toplantısı (Sinema filmi)

00.30 Başkalarının Hayatı

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 23 KASIM

19.00 Gelin

22.15 Diriliş Ertuğrul (Tekrar)

UZAK ŞEHİR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uzak Şehir, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de 74. bölümüyle ekrana gelecek. Dizi, Kanal D ekranlarının yanı sıra kanalın resmi internet sitesi ve uygulaması üzerinden de canlı izlenebiliyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Altı Üstü İstanbul, bu akşam saat 20.00'de ATV'de 22. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizi, ATV'nin internet sitesi ve uygulamasından da canlı olarak takip edilebiliyor.