Bugün hangi diziler var, 23 Kasım Pazartesi dizileri neler?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Televizyon ekranlarında haftanın ilk akşamı dizi, yarışma ve sinema filmleriyle dolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. 23 Kasım Pazartesi akşamı ATV ve Kanal D yeni bölümleriyle ekrana gelirken, TV8'de MasterChef Türkiye yayınlanacak, Star TV ve Show TV ise sinema filmleriyle izleyici karşısına çıkacak.
Bugün hangi diziler var sorusu akşam saatleri yaklaşırken en çok merak edilen konular arasında. 23 Kasım Pazartesi dizileri arasında Kanal D'de Uzak Şehir'in 74. bölümü, ATV'de ise Altı Üstü İstanbul'un 22. bölümü yer alıyor. TRT 1'de Evlilik Güzeldir, NOW'da Anne Yarısı ekrana gelecek. Bu akşam televizyonda ne var, hangi kanalda hangi dizi var diye merak edenler için 23 Kasım Pazartesi yayın akışını kanal kanal derledik.
23 KASIM PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek diziler şöyle:
Kanal D : Uzak Şehir (74. bölüm), 20.00
ATV : Altı Üstü İstanbul (22. bölüm), 20.00
TRT 1: Evlilik Güzeldir, 20.00
NOW'da ise Anne Yarısı'nın tekrar bölümü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümleri salı akşamları ekrana geliyor.
ATV YAYIN AKIŞI 23 KASIM
16.00 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul (Yeni bölüm)
00.20 Güneşin Doğduğu Yer
KANAL D YAYIN AKIŞI 23 KASIM
16.45 Güller ve Günahlar
19.00 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir (Yeni bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 KASIM
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Evlilik Güzeldir
NOW YAYIN AKIŞI 23 KASIM
17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Anne Yarısı (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI 23 KASIM
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
19.00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)
SHOW TV YAYIN AKIŞI 23 KASIM
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 İntikam Vakti (Sinema filmi)
22.30 İyi Olan Kazansın
00.15 Gece Hattı
STAR TV YAYIN AKIŞI 23 KASIM
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Bayi Toplantısı (Sinema filmi)
00.30 Başkalarının Hayatı
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 23 KASIM
19.00 Gelin
22.15 Diriliş Ertuğrul (Tekrar)
UZAK ŞEHİR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Uzak Şehir, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de 74. bölümüyle ekrana gelecek. Dizi, Kanal D ekranlarının yanı sıra kanalın resmi internet sitesi ve uygulaması üzerinden de canlı izlenebiliyor.
ALTI ÜSTÜ İSTANBUL HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Altı Üstü İstanbul, bu akşam saat 20.00'de ATV'de 22. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizi, ATV'nin internet sitesi ve uygulamasından da canlı olarak takip edilebiliyor.