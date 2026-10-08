Bugün futbol maçı var mı, kimin maçı var, milli maç var mı, bugünkü maçlar hangi kanalda?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bugün milli maç var mı, bugünkü maçlar hangi kanalda? Futbol takvimini yakından takip eden taraftarlar, günün maç programını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Kupa karşılaşmalarından uluslararası mücadelelere kadar pek çok maçın ekranlara geleceği gün, futbolseverlere heyecan dolu anlar vaat ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor ve hangi kanalda yayınlanıyor? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

BUGÜN FUTBOL MAÇI VAR MI?

8 Ekim Perşembe günü futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşmaları oynanacak. Günün programında üç kupa maçı yer alıyor. Tüm mücadeleler A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

Günün kupa programı şu şekilde:

• 14.00 | Erciyes 38 FK - Kahta 02 Spor (A Spor)

• 17.00 | Denizli İdmanyurdu Güreller - Serik Belediyespor (A Spor)

• 20.00 | Orduspor 1967 - Karadeniz Ereğli 1980 (A Spor)

Kupada günün son karşılaşması olan Orduspor 1967 - Karadeniz Ereğli 1980 mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

BUGÜN MİLLİ MAÇ VAR MI?

8 Ekim Perşembe gününün maç programında A Milli Futbol Takımı'na ait bir karşılaşma bulunmuyor. Futbolseverler, gün boyunca kupa maçları ve akşam saatlerindeki basketbol karşılaşmalarını takip edebilecek.

BUGÜN EUROLEAGUE MAÇLARI

Basketbolda ise akşam saatlerinde EuroLeague heyecanı yaşanacak. Günün programında altı karşılaşma yer alıyor ve tüm maçlar S Sport ile S Sport Plus üzerinden yayınlanacak:

• 19.00 | Dubai Basket - Kızılyıldız

• 19.00 | Maccabi Tel Aviv - Olimpia Milano

• 21.00 | Bayern Münih - Virtus Bologna

• 21.15 | Panathinaikos AKTOR - Fenerbahçe Tarfin

• 21.30 | Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv

• 21.45 | Real Madrid - Partizan

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Günün en çok merak edilen karşılaşmalarından biri, Fenerbahçe Tarfin'in EuroLeague'in 4. haftasında Panathinaikos AKTOR'a konuk olacağı mücadele olacak. Atina'da oynanacak maç saat 21.15'te başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Akşam saatlerinde futbol ve basketbol bir arada sporseverlerle buluşacak. Saat 19.00'da başlayacak EuroLeague maçlarının ardından 20.00'de Orduspor 1967 - Karadeniz Ereğli 1980 kupa mücadelesi oynanacak. Gecenin devamında Bayern Münih - Virtus Bologna, Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin, Valencia - Hapoel Tel Aviv ve Real Madrid - Partizan karşılaşmaları ekrana gelecek.