Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin bugün sahaya çıkıp çıkmayacağı futbol gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. "Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arayan taraftarlar, sarı-lacivertli ekibin güncel fikstürünü araştırıyor. İşte Fenerbahçe'nin bugünkü maç programına dair merak edilenler…

LASK – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya kampındaki önemli sınavlarından birinde LASK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekibin performansını yakından takip eden taraftarlar ise "LASK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin yayın bilgileri, maç saati ve karşılaşmanın oynanacağı stadyumla ilgili tüm detaylar…

LASK – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

LASK ile Fenerbahçe arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, FB TV ve TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı iki kanal üzerinden de şifresiz olarak takip etmek mümkün olacak.

LASK – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

LASK ile Fenerbahçe arasındaki hazırlık mücadelesi, 14 Temmuz 2026 Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Yeni sezon öncesi takımın son durumunu görmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

LASK – FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık maçı, Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak. Fenerbahçe, sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında güçlü rakibi LASK karşısında yeni transferlerini ve teknik heyetin planlarını sahaya yansıtmayı hedefleyecek.

FB TV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı yayınlayacak kanallardan biri olan FB TV, şu platformlar üzerinden izlenebiliyor:

• Digiturk: Kanal 76

• D-Smart: Kanal 83

• Kablo TV: Kanal 139

• Tivibu: Kanal 80

• Fil Box: Kanal 76

• Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın

TV100 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

LASK - Fenerbahçe maçını yayınlayacak bir diğer kanal olan TV100, şu platformlarda yer alıyor:

• Digiturk: Kanal 37

• D-Smart: Kanal 37

• Kablo TV: Kanal 37

• Tivibu: Kanal 47

• Turkcell TV+: Kanal 37

• Vodafone TV: Kanal 36

• Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın

FENERBAHÇE YENİ SEZON ÖNCESİ FORMUNU TEST EDECEK

Teknik ekibin yeni sezon öncesindeki hazırlık sürecinde büyük önem verdiği karşılaşmalardan biri olan LASK mücadelesi, hem yeni transferlerin performansı hem de takımın oyun planı açısından önemli ipuçları verecek. Sarı-lacivertli taraftarlar ise Avusturya kampındaki bu mücadelede takımlarının ortaya koyacağı performansı yakından takip edecek.