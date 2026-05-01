Bugün Fenerbahçe maçı var mı?

Süper Lig ve Avrupa kupalarındaki yoğun maç trafiği devam ederken, Fenerbahçe tutkunları arama motorlarında "Bugün FB maçı saat kaçta, rakip kim?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. Karşılaşma öncesinde teknik direktörün sahaya süreceği kadro ve sakatlık raporları camiada merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerin puan tablosundaki yerini korumak veya zirveye bir adım daha yaklaşmak için çıkacağı bu önemli müsabakaya dair yayın bilgileri ve sondakika'>son dakika gelişmelerini haberimizin devamından takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in heyecan dolu haftasında karşı karşıya geliyor. Büyük bir merakla beklenen bu müsabaka, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Hakemin ilk düdüğü ile başlayacak olan dev karşılaşmanın başlama saeti ise 20:00 olarak belirlendi.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig’in yayıncı kuruluşu olan beIN Sports üzerinden ekranlara gelecek olan bu kritik mücadele, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Şifreli olarak yayınlanacak karşılaşmayı futbolseverler beIN Connect ve Tod platformları üzerinden de takip edebilecekler.

BEIN SPORTS 2 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Fenerbahçe - Rams Başakşehir maçını canlı takip etmek isteyenler için platform bilgileri şu şekildedir:

• Digiturk: 78. Kanal

• Kablo TV: 233. Kanal

• Uydu: Türksat üzerinden şifreli yayın

DEV MÜCADELE NEREDE OYNANACAK?

İstanbul derbisi niteliğindeki bu karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin kalesi olan Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. On binlerce taraftarın tribünleri doldurması beklenen maçta, Fenerbahçe kendi sahasında kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK NOTLAR

Fenerbahçe, kendi taraftarı önünde oynayacağı bu maçta üç puanı hanesine yazdırmak isterken; Rams Başakşehir ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek Avrupa potasındaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Maç saati yaklaştıkça teknik direktörlerin sahaya süreceği muhtemel 11'ler ve son dakika sakatlık durumları taraftarlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.