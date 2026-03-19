Bugün eczaneler açık mı? Arefe Günü eczaneler kaçta kapanıyor? (AREFE GÜNÜ NÖBETÇİ ECZANELER)

Bayram öncesi ilaç ihtiyaçlarını planlamak isteyen vatandaşlar için İstanbul'daki eczanelerin çalışma saatleri büyük önem taşıyor. Peki, bugün eczaneler açık mı? Arefe Günü eczaneler kaçta kapanıyor? Detaylar haberimizde.

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı öncesi, vatandaşlar eczanelerin çalışma saatlerini merak ediyor. İstanbul Eczacılar Odası'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, 19 Mart Perşembe (Arefe Günü) tüm eczaneler 09.00-13.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bu saatten sonra ise sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

Vatandaşların, ilaç ihtiyaçlarını planlamaları ve acil durumlar için hangi eczanenin hizmet verdiğini bilmesi büyük önem taşıyor. Özellikle kronik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullanmak zorunda olanlar için bu bilgi hayati önem taşır.

İstanbul'da yaşayanlar, eczanelerin açık olduğu saatler ve nöbetçi eczane bilgilerini Sağlık Bakanlığı'nın e-Devlet uygulaması üzerinden kolayca sorgulayabilir. Böylece, bayram öncesinde yaşanabilecek olası ilaç sıkıntıları önlenmiş olur.

AREFE GÜNÜ ECZANELER KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul Eczacılar Odası'nın resmi açıklamasına göre, Arefe Günü eczaneler 13.00'te kapanacaktır. Saat 13.00'ten sonra yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecektir.

Bu uygulama, hem eczacılara bayram hazırlıkları için zaman tanımak hem de vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlenmiştir. Nöbetçi eczaneler, 24 saat boyunca hizmet vererek acil durumlar için kesintisiz bir çözüm sunar.

Vatandaşlar, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerini e-Devlet ve Sağlık Bakanlığı uygulamaları üzerinden anlık olarak öğrenebilir. Böylece bayram tatilinde ilaç ihtiyacı olanlar herhangi bir sorun yaşamadan hizmet alabilir.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

Bayram günlerinde tüm eczaneler, mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet vermeye devam edecektir. Ramazan Bayramı boyunca eczaneler normal çalışma saatlerine göre değil, nöbet sistemi çerçevesinde çalışacaktır.

E-Devlet ve Sağlık Bakanlığı uygulamaları, nöbetçi eczane sorgulama konusunda güncel ve güvenilir bilgi sağlar. Böylece İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan vatandaşlar, bayram boyunca kesintisiz hizmet alabilir.