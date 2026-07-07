Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverler "Bugün Dünya Kupası maçı var mı, bu akşam kimin maçı var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Günün maç takvimi, karşılaşmaların saatleri ve sahaya çıkacak takımlar sporseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte bugün oynanacak Dünya Kupası maçları, maç saatleri ve günün programına ilişkin tüm ayrıntılar.

ARJANTİN MISIR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır, 7 Temmuz Salı günü kozlarını paylaşacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İSVİÇRE KOLOMBİYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Günün ikinci son 16 turu mücadelesinde İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya gelecek. Çeyrek final bileti için oynanacak kritik mücadele 7 Temmuz Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

DÜNYA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL HEYECANI YAKLAŞIYOR

Son 16 turunda oynanacak bu iki kritik karşılaşmanın ardından çeyrek final eşleşmeleri büyük ölçüde netleşecek. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen takımlar, tek maç eleme usulüyle oynanacak mücadelelerde hata yapmadan bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Dünya Kupası heyecanı, her geçen gün daha da kritik karşılaşmalarla devam ediyor.