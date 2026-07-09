Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 9 Temmuz Perşembe bu akşam Dünya Kupası maçı var mı, hangi maçlar var?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken futbolseverler, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak maçların programını yakından takip ediyor. Özellikle "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" ve "9 Temmuz Perşembe Dünya Kupası hangi maçlar var?" soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Günün resmi fikstüründe Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas karşı karşıya gelirken, Avrupa kupaları elemelerinde de futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor.

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

Evet, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü Dünya Kupası'nda maç oynanacak.

Günün Dünya Kupası programında yer alan karşılaşmada Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Turnuvanın kritik mücadelelerinden biri olarak gösterilen karşılaşma, futbolseverlerin yakından takip edeceği maçlar arasında bulunuyor.

Resmi maç programına göre Dünya Kupası kapsamında bugün tek karşılaşma oynanacak.

9 Temmuz 2026 Dünya Kupası Maçı

Fransa - Fas

Saat: 23.00

9 TEMMUZ PERŞEMBE DÜNYA KUPASI HANGİ MAÇLAR VAR?

9 Temmuz 2026 Perşembe gününün Dünya Kupası programında şu karşılaşma yer alıyor:

Fransa - Fas

Başlama saati: 23.00

Günün Dünya Kupası fikstüründe yer alan tek mücadele Fransa ile Fas arasında oynanacak karşılaşma olacak.

Bunun yanı sıra Avrupa futbolunda sezonun başlamasıyla birlikte UEFA organizasyonlarının eleme maçları da futbol gündeminde yer alıyor.

9 Temmuz 2026 tarihinde Avrupa kupalarında oynanacak organizasyonlar şunlar:

UEFA Avrupa Ligi Elemeleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri

Günün öne çıkan Avrupa kupası karşılaşmaları ise şu şekilde sıralanıyor:

Dinamo Kiev - U. Cluj

FK Vojvodina - Farençvaros

CSKA Sofya - Derry City

Hajduk Split - MSK Zilina

Dünya Kupası programında ise günün tek karşılaşması olan Fransa - Fas mücadelesi saat 23.00'te başlayacak. Futbolseverler aynı gün içerisinde hem Dünya Kupası heyecanını hem de UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerindeki karşılaşmaları takip edebilecek.