Son günlerde arama motorlarında en çok sorgulanan konulardan biri bugün dolunay var mı, Eylül ayı dolunay ne zaman çıkacak sorusu oldu. Astrolojik etkileri ve gökyüzündeki görsel şöleniyle her zaman ilgi çeken dolunay, Eylül ayında da gündemdeki yerini koruyor. Dolunayın hangi gün ve saatte gerçekleşeceği ise merak edilenler arasında yer alıyor. Eylül ayı dolunayı hakkında bilmeniz gerekenler haberimizin devamında…

BUGÜN DOLUNAY VAR MI?

25 Eylül 2026 Cuma günü itibarıyla Ay henüz tam dolunay evresine ulaşmış değil. Ancak gökyüzünü izleyenler bu akşam da oldukça parlak ve dolunaya yakın bir Ay görüntüsüyle karşılaşabilir. Ay, tam dolunaydan önceki ve sonraki gecelerde de dolunaya oldukça yakın bir görünüm sergileyecek. Tam dolunay ise yarın gerçekleşecek.

EYLÜL AYI DOLUNAY NE ZAMAN ÇIKACAK?

2026 yılındaki Eylül dolunayı, 26 Eylül Cumartesi günü saat 19.49'da tam dolunay evresine ulaşacak. Astronomik olarak dolunay anı 16.49 UTC olarak hesaplanıyor; Türkiye'nin UTC+3 saat dilimine göre bu saat 19.49'a denk geliyor.

EYLÜL DOLUNAYI SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

Dolunayın zirve saati 19.49 olsa da Ay'ın gökyüzünde belirme saati şehirden şehre farklılık gösterecek. Ay'ın doğuş ve batış saatleri gözlem yapılan konuma göre değişiyor. Örneğin astronomik takvimde Ankara için 26 Eylül'de Ay'ın doğuşu yaklaşık 18.11, Ay'ın ufukta en yüksek konuma ulaşacağı zaman ise yaklaşık 00.20 olarak hesaplanıyor. İstanbul'da ise Ay'ın 26 Eylül'deki doğuşu yaklaşık 18.35 civarında gerçekleşecek.

HASAT DOLUNAYI NEDİR?

Eylül ayındaki bu dolunay, "Hasat Dolunayı" adıyla da anılıyor. Hasat Dolunayı, Kuzey Yarımküre'de sonbahar ekinoksuna en yakın tarihte gerçekleşen dolunaya verilen isim. Bu nedenle her yıl mutlaka Eylül ayında görülmüyor; bazı yıllarda Ekim dolunayı Hasat Dolunayı oluyor. 2026 yılında bu tanıma uyan dolunay 26 Eylül'deki dolunay olacak.

DOLUNAY TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Hava koşullarının elverişli olması halinde Eylül dolunayı Türkiye'nin dört bir yanından çıplak gözle izlenebilecek. Dolunayın gerçekleştiği sırada Ay'ın gökyüzündeki konumu ve doğuş saati bulunduğunuz yere göre değişeceği için Türkiye'nin farklı şehirlerinde gözlem koşulları aynı olmayacak. Daha net bir görüntü için ışık kirliliğinin az olduğu, açık alanların tercih edilmesi öneriliyor.

DOLUNAY NASIL OLUŞUR?

Dolunay, Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün Güneş tarafından tamamen aydınlatıldığı evreyi ifade ediyor. Bu aşamada Ay, Dünya'nın gece tarafında bulunduğu için uygun koşullarda gece boyunca gözlenebiliyor.