Bugün deprem tatbikatı var mı, neden yok? Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta?

26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yapılması planlanan Ulusal Afet Tatbikatı, bazı basın ve sosyal medya iddialarının aksine açıklamalarda bulundu. Peki, Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta? Bugün deprem tatbikatı var mı, neden yok? Detaylar...

BUGÜN DEPREM TATBİKATI VAR MI, NEDEN YOK?

26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan Ulusal Afet Tatbikatı, bazı medya ve sosyal medya haberlerinde iddia edildiği gibi iptal edilmedi. Resmi açıklamalara göre tatbikat, planlama süreçlerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda ileri bir tarihe ertelendi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), bu kararı paydaş kurumlarla yapılan istişarelerin bir sonucu olarak açıkladı.

Bazı haberlerde yer alan "tatbikat iptal edildi", "milyonlarca lira boşa harcandı" gibi iddialar gerçeği yansıtmıyor. AFAD, tatbikatın planlama sürecinde herhangi bir harcama yapılmadığını ve 2025 yılı içinde Türkiye genelinde 40 farklı tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Vatandaşların manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle belirtildi.

BUGÜN DEPREM TATBİKATI YAPILACAK MI?

AFAD'ın resmi açıklamasına göre 26 Kasım 2025'te planlanan Ulusal Afet Tatbikatı ertelendi. Bu karar, kurumlar arası yapılan toplantılar ve ortak değerlendirmeler sonucunda alındı. Tatbikatın tamamen iptal edildiğine dair iddialar dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

AFAD, vatandaşları yalnızca resmi kurumların açıklamalarına güvenmeleri konusunda uyardı. Kurumun mesajı net: Tatbikat yapılacak, ancak tarihi değişti.

DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AFAD, Marmara Bölgesi için planlanan Ulusal Afet Tatbikatı'nın yeni tarihinin henüz belirlenmediğini açıkladı. Kurum, tatbikatın ileri bir tarihte gerçekleştirileceğini ve yeni tarihin resmi açıklamalarla kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.

Tatbikatın erteleme nedeni, paydaş kurumlarla yapılan ortak değerlendirmeler ve planlama sürecinde daha etkili bir uygulama sağlamak amacıyla alınan bir stratejik karar olarak gösteriliyor.