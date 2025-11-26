Haberler

Bugün deprem tatbikatı var mı, neden yok? Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta?

Bugün deprem tatbikatı var mı, neden yok? Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Bölgesi'nde planlanan Ulusal Afet Tatbikatı, bazı iddiaların aksine iptal edilmedi, yalnızca ileri bir tarihe ertelendi. Peki, Bugün deprem tatbikatı var mı, neden yok? Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde!

26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yapılması planlanan Ulusal Afet Tatbikatı, bazı basın ve sosyal medya iddialarının aksine açıklamalarda bulundu. Peki, Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta? Bugün deprem tatbikatı var mı, neden yok? Detaylar...

BUGÜN DEPREM TATBİKATI VAR MI, NEDEN YOK?

26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan Ulusal Afet Tatbikatı, bazı medya ve sosyal medya haberlerinde iddia edildiği gibi iptal edilmedi. Resmi açıklamalara göre tatbikat, planlama süreçlerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda ileri bir tarihe ertelendi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), bu kararı paydaş kurumlarla yapılan istişarelerin bir sonucu olarak açıkladı.

Bazı haberlerde yer alan "tatbikat iptal edildi", "milyonlarca lira boşa harcandı" gibi iddialar gerçeği yansıtmıyor. AFAD, tatbikatın planlama sürecinde herhangi bir harcama yapılmadığını ve 2025 yılı içinde Türkiye genelinde 40 farklı tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Vatandaşların manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle belirtildi.

Bugün deprem tatbikatı var mı, neden yok? Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta?

BUGÜN DEPREM TATBİKATI YAPILACAK MI?

AFAD'ın resmi açıklamasına göre 26 Kasım 2025'te planlanan Ulusal Afet Tatbikatı ertelendi. Bu karar, kurumlar arası yapılan toplantılar ve ortak değerlendirmeler sonucunda alındı. Tatbikatın tamamen iptal edildiğine dair iddialar dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

AFAD, vatandaşları yalnızca resmi kurumların açıklamalarına güvenmeleri konusunda uyardı. Kurumun mesajı net: Tatbikat yapılacak, ancak tarihi değişti.

DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AFAD, Marmara Bölgesi için planlanan Ulusal Afet Tatbikatı'nın yeni tarihinin henüz belirlenmediğini açıkladı. Kurum, tatbikatın ileri bir tarihte gerçekleştirileceğini ve yeni tarihin resmi açıklamalarla kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.

Tatbikatın erteleme nedeni, paydaş kurumlarla yapılan ortak değerlendirmeler ve planlama sürecinde daha etkili bir uygulama sağlamak amacıyla alınan bir stratejik karar olarak gösteriliyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i şehit fotoğraflarıyla karşıladı

CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i böyle karşıladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi

Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.