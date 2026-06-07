Bugün Babalar Günü mü, Babalar günü ne zaman?

Babalar Günü ne zaman sorusu özellikle haziran ayı yaklaşırken yoğun şekilde gündeme geliyor. Her yıl haziranın üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, 2026 yılında 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Bu özel gün, babalara duyulan sevgi ve minnetin ifade edildiği anlamlı bir tarih olarak dünyanın birçok ülkesinde kutlanmaya devam ediyor.

BUGÜN BABALAR GÜNÜ MÜ?

“Bugün Babalar Günü mü?” sorusu her yıl haziran ayının gelmesiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2026 yılı takvimine göre Babalar Günü, haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu kapsamda bugün Babalar Günü değildir. Vatandaşlar ise sosyal medya ve arama motorları üzerinden günün özel bir gün olup olmadığını sorgulamaya devam ediyor.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Dünya genelinde kutlanan Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü pazar gününe denk geliyor. 2026 yılında Babalar Günü 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Bu özel gün, babalara duyulan sevgi, saygı ve minnetin ifade edildiği anlamlı bir gün olarak birçok ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.