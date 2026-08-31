Bugün Amedspor maçı var mı?

Amedspor- Trabzonspor karşılaşması 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele öncesinde futbolseverler “Amedspor bugün kiminle oynuyor?”, “Amedspor maçı saat kaçta?” ve “Amedspor maçı hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

31 AĞUSTOS 2026 AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği Amedspor- Trabzonspor karşılaşması için geri sayım sona erdi. Amedspor ile Trabzonspor, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek. Ligde önemli bir mücadeleye sahne olması beklenen karşılaşmanın başlama saati 21.30 olarak açıklanırken, futbolseverler maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı yayın seçeneklerini araştırmaya başladı.

AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Diyarbakır'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, yayın saatinde Bein Sports 1 kanalını açarak karşılaşmayı izleyebilecek.

AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin karşılaşmayla ilgili en çok araştırdığı konulardan biri de maçın başlama saati oldu. Amedspor-Trabzonspor maçı, Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde takımların sahaya çıkması ve maç öncesi hazırlıkların tamamlanmasının ardından hakemin düdüğüyle mücadele başlayacak.

AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Amedspor-Trabzonspor karşılaşması 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü oynanacak. Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleştirilecek mücadele, ligin önemli karşılaşmaları arasında yer alıyor. Maçın başlama saati ise 21.30 olarak belirlendi.

AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Amedspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele Diyarbakır'da bulunan Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak. Amedspor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşmada tribünlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Diyarbakır'daki futbolseverler mücadeleyi stadyumdan takip edebilirken, karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyenler ise Bein Sports 1 yayınını takip edebilecek.

BEIN SPORTS 1 AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Amedspor-Trabzonspor maçının canlı yayın adresi Bein Sports 1 olarak açıklandı. Bein Sports 1, Digiturk 77. kanal üzerinden izlenebiliyor. Yayın platformlarındaki kanal numaralarında zaman zaman değişiklik yaşanabileceğinden, izleyicilerin karşılaşma öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, 31 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21.30'da Bein Sports 1 ekranlarında olacak. Yayın öncesinde kanal ve platform bilgilerinin kontrol edilmesi, maçın başlangıcında herhangi bir sorun yaşanmaması açısından önem taşıyor.

AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HAKKINDA BİLGİLER

Amedspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele, Trendyol Süper Lig'in 31 Ağustos 2026 tarihli karşılaşmaları arasında bulunuyor. Diyarbakır'da oynanacak mücadelede iki takım da sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmak için mücadele edecek. Futbolseverler, karşılaşmanın sonucunun yanı sıra maç sırasında yaşanacak gelişmeleri de yakından takip edecek.

AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI ÖZET BİLGİLER

• Maç: Amedspor - Trabzonspor

• Tarih: 31 Ağustos 2026 Pazartesi

• Saat: 21.30

• Stadyum: Diyarbakır Stadyumu

• Şehir: Diyarbakır

• Yayın Kanalı: Bein Sports 1

• Kanal: Digiturk 77

• Organizasyon: Trendyol Süper Lig