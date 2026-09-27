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Pazar gününde gözler alt liglerdeki kritik mücadelelere çevrildi. Bunların en dikkat çekeni ise Bucaspor 1928 ile Altay arasında oynanacak İzmir derbisi. "Bucaspor Altay maçı hangi kanalda, Bucaspor Altay nereden CANLI izlenir?" diye merak edenler için karşılaşma bugün saat 19.00'da Yaay'dan ekrana gelecek. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, Yaay uygulamasını mobil cihazlarına indirerek yayına ulaşabilecek.

BUCASPOR 1928 - ALTAY MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 4. hafta heyecanı, futbolseverlerin merakla beklediği bir İzmir derbisine sahne oluyor. Kentin köklü kulüplerinden Bucaspor 1928, sahasında tarihi rakibi Altay'ı konuk edecek. Süper Lig ve 1. Lig'de maç oynanmayan bu pazar gününde gözlerin çevrildiği derbi öncesinde "Bucaspor Altay maçı hangi kanalda, Bucaspor Altay nereden CANLI izlenir?" soruları sıkça araştırılıyor. Karşılaşmanın tarihi, saati, stadyumu ve yayın bilgileri haberimizde.

Nesine 3. Lig 2. Grup'un 4. haftasında oynanacak Bucaspor 1928 - Altay derbisi, bugün 27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Maç takviminde yaşanabilecek olası değişikliklere karşı resmi duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

BUCASPOR 1928 - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA?

İzmir ekiplerini karşı karşıya getirecek mücadele, akşam saat 19.00'da başlayacak.

BUCASPOR 1928 - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bucaspor 1928 ile Altay arasındaki derbi, dijital yayın platformu Yaay üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle maç, televizyon kanallarından değil internet üzerinden takip edilebilecek.

BUCASPOR ALTAY NEREDEN CANLI İZLENİR?

Derbiyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, Yaay'ın internet sitesine giriş yaparak ya da Yaay uygulamasını mobil cihazlarına indirerek yayına ulaşabilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç saatinden önce resmi yayıncının güncel bilgilerini kontrol etmesi faydalı olacak.

BUCASPOR 1928 - ALTAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmanın Yaay platformu üzerinden şifresiz ve canlı olarak izlenebileceği belirtiliyor. Maçı takip etmek için platforma üye girişi yapılması yeterli olacak.

BUCASPOR 1928 - ALTAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İzmir derbisi, Bucaspor 1928'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Buca Arena'da oynanacak. Yeni Buca Stadyumu olarak da bilinen tesiste, iki köklü kulübün taraftarlarının oluşturacağı atmosferin derbiye ayrı bir renk katması bekleniyor.

BUCASPOR 1928 - ALTAY MAÇ BİLGİLERİ

• Maç : Bucaspor 1928 - Altay

• Tarih : 27 Eylül 2026 Pazar

• Saat : 19.00

• Stadyum : Buca Arena, İzmir

• Yayın : Yaay (internet)