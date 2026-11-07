Bu akşam kimin maçı var, maçlar hangi kanalda?

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7 Kasım 2026 Cumartesi akşamı Süper Lig'de Galatasaray Amedspor ve Göztepe Başakşehir maçları oynanacak. Avrupa'da ise Mainz Bayern Münih, Nottingham Forest Manchester City ve Valencia Real Madrid gibi dikkat çeken karşılaşmalar futbolseverlerle buluşacak. İşte bu akşam oynanacak maçlar ve yayın bilgileri.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

7 Kasım 2026 Cumartesi akşamı Süper Lig'de iki maç oynanacak. Saat 19.00'da Galatasaray, RAMS Park'ta Amedspor'u konuk ederken, aynı saatte İzmir'de Göztepe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

TRENDYOL SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?

19.00 Göztepe Başakşehir: beIN SPORTS 2

19.00 Galatasaray Amedspor: beIN SPORTS 1

TRENDYOL 1. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?

19.00 Pendikspor İstanbulspor: TRT Spor, beIN SPORTS MAX 1

TFF 2. LİG VE 3. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?

19.00 Aliağa FK Muşspor: Yaay

19.00 Balıkesirspor Gaziemirspor: Tivibu Spor 1

İNGİLTERE PREMİER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?

18.00 Arsenal Hull City: beIN SPORTS 3

18.00 Fulham Newcastle: beIN SPORTS MAX 2

20.30 Nottingham Forest Manchester City: beIN SPORTS 3

İSPANYA LA LIGA MAÇLARI HANGİ KANALDA?

18.15 Espanyol Deportivo: S Sport, S Sport Plus

20.30 Osasuna Athletic Bilbao: S Sport, S Sport Plus

23.00 Valencia Real Madrid: S Sport, S Sport Plus

İTALYA SERIE A MAÇLARI HANGİ KANALDA?

17.00 Cagliari Frosinone: Yayın yok

17.00 Torino Lecce: S Sport 2, S Sport Plus

20.00 Parma Bologna: S Sport 2, S Sport Plus

22.45 Roma Sassuolo: S Sport 2, S Sport Plus

ALMANYA BUNDESLIGA MAÇLARI HANGİ KANALDA?

17.30 Borussia Dortmund Elversberg: S Sport Plus

17.30 Mainz Bayern Münih: S Sport Plus

17.30 Paderborn Eintracht Frankfurt: S Sport Plus

17.30 Leipzig Augsburg: S Sport Plus

20.30 Stuttgart Werder Bremen: S Sport Plus

FRANSA LIGUE 1 MAÇLARI HANGİ KANALDA?

20.00 Auxerre Paris FC: beIN SPORTS MAX 2

DİĞER MAÇLAR HANGİ KANALDA?

19.15 Mantova Verona (İtalya Serie B): Sıfır TV

22.00 St. Etienne Laval (Fransa Ligue 2): beIN CONNECT

22.30 Hertha Berlin Wolfsburg (Almanya Bundesliga 2): S Sport Plus

KANALLAR KAÇINCI KANALDA?

Bu akşamki maçları yayınlayacak kanalların platform numaraları şöyle:

beIN SPORTS 1: Digiturk 77. kanal

beIN SPORTS 2: Digiturk 78. kanal

beIN SPORTS 3: Digiturk 79. kanal

beIN SPORTS MAX 1: Digiturk 82. kanal

beIN SPORTS MAX 2: Digiturk 83. kanal

S Sport: Turkcell TV+ 77. kanal

S Sport 2: Turkcell TV+ 78. kanal

Tivibu Spor 1: Tivibu 78. kanal

TRT Spor: Digiturk 56, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70. kanal

S Sport Plus, beIN CONNECT ve Yaay yayınlarına internet üzerinden erişilebiliyor. beIN SPORTS kanallarındaki maçlar, beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden de izlenebiliyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

BU AKŞAM ŞİFRESİZ MAÇ VAR MI?

Bu akşam şifresiz izlenebilecek maçlar da bulunuyor. Pendikspor İstanbulspor maçı, TRT Spor ekranlarından uydu üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. TRT Spor, ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de ücretsiz izlenebiliyor. Mantova Verona maçı ise Sıfır TV'den şifresiz olarak izlenebilecek.