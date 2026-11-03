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Bu akşam Haysiyet var mı, yok mu? 3 Kasım Salı bu akşam Haysiyet yeni bölüm yayınlanacak mı?

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Bu akşam Haysiyet var mı, yok mu? 3 Kasım Salı bu akşam Haysiyet yeni bölüm yayınlanacak mı?
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Kanal D ekranlarının iddialı dizilerinden Haysiyet, salı akşamları izleyicilerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kerem Alışık, Doğukan Güngör ve Merih Öztürk gibi güçlü isimleri bir araya getiren dizinin hayranları, bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İzleyiciler, 3 Kasım Salı akşamı Haysiyet'in ekranda olup olmadığını araştırıyor.

Kanal D'nin bu akşamki yayın akışında Haysiyet yer alıyor, ancak izleyicileri yeni bölüm yerine tekrar bölümü bekliyor. Dizinin hayranları, yeni bölüm için bir hafta daha bekleyecek. İşte Haysiyet'in bu akşamki yayın durumuna ve yeni bölüm tarihine dair merak edilenler.

BU AKŞAM HAYSİYET VAR MI?

Evet, Haysiyet bu akşam Kanal D ekranlarında yer alıyor. Ancak 3 Kasım Salı akşamı dizinin yeni bölümü değil, tekrar bölümü yayınlanacak.

HAYSİYET YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Hayır, Haysiyet'in yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Kanal D'nin 3 Kasım Salı yayın akışında dizinin tekrar bölümü yer alıyor. Haysiyet'in yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, bu hafta dizinin önceki bölümünü yeniden izleme fırsatı bulacak.

HAYSİYET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mevcut yayın takvimine göre Haysiyet'in yeni bölümünün gelecek hafta, 10 Kasım 2026 Salı akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Kanal D'nin yayın akışında yapılabilecek değişiklikler nedeniyle izleyicilerin güncel yayın akışını takip etmeleri öneriliyor.

HAYSİYET HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Haysiyet, her salı akşamı saat 20.00'de, Kanal D Ana Haber'in ardından Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizi, ilk bölümüyle 8 Eylül 2026'da ekrana geldi.

HAYSİYET NEREDEN İZLENİR?

Haysiyet'i canlı izlemek isteyenler, diziyi Kanal D ekranlarından takip edebiliyor. Dizinin bölümleri, yayının ardından Kanal D'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.

HAYSİYET OYUNCULARI KİMLER?

Haysiyet dizisinin oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Merih Öztürk, Reha Özcan, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım ve Elifcan Ongurlar gibi isimler yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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