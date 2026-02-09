Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 9 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Prime time kuşağında 9 Şubat akşamı ekranlar oldukça hareketli olacak. Kanalların öne çıkardığı yapımlar, izleyicilerin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer aldı. Peki, bu akşam hangi diziler var? 9 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

9 Şubat Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında prime time heyecanı doruğa çıkacak. Ulusal kanallar, izleyiciyi ekran başına çekmeyi hedefleyen diziler, yarışma programları, özel yapımlar ve eğlenceli içeriklerle dolu bir yayın kuşağı hazırladı. Akşam saatlerinde hangi yapımların öne çıkacağı, televizyon keyfi planlayan izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – Aynı Yağmur Altında
  • 22.45 – Aynı Yağmur Altında

KANAL D

  • 07.00 – Küçük Ağa
  • 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 – Yaprak Dökümü
  • 14.00 – Gelinim Mutfakta
  • 16.45 – Arka Sokaklar
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Uzak Şehir

NOW TV (FOX TV)

  • 07.30 – İlk Bakış
  • 08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 – Yasak Elma
  • 13.30 – En Hamarat Benim
  • 16.30 – Yeraltı
  • 19.00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
  • 20.00 – Yeraltı
  • 23.30 – Kıskanmak

Bu akşam hangi diziler var? 9 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

SHOW TV

  • 07.00 – Bahar
  • 09.30 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12.30 – Gelin Evi
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Hükümet Kadın 2
  • 22.15 – Türkler Çıldırmış Olmalı

STAR TV

  • 07.00 – Aramızda Kalsın
  • 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 – Erkenci Kuş
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – M.Ö. 10.000
  • 22.15 – M.Ö. 10.000

TRT 1

  • 06.40 – Kalk Gidelim
  • 09.15 – Adını Sen Koy
  • 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 – Seksenler
  • 14.25 – Kara Ağaç Destanı
  • 17.45 – Lingo Türkiye
  • 19.00 – Ana Haber
  • 20.00 – Cennetin Çocukları

TV8

  • 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 – Oynat Bakalım
  • 09.00 – Gel Konuşalım
  • 12.30 – Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
  • 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 – Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
