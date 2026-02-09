Bu akşam hangi diziler var? 9 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

9 Şubat Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında prime time heyecanı doruğa çıkacak. Ulusal kanallar, izleyiciyi ekran başına çekmeyi hedefleyen diziler, yarışma programları, özel yapımlar ve eğlenceli içeriklerle dolu bir yayın kuşağı hazırladı. Akşam saatlerinde hangi yapımların öne çıkacağı, televizyon keyfi planlayan izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Mutfak Bahane

16.00 – Esra Erol'da

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Aynı Yağmur Altında

22.45 – Aynı Yağmur Altında

KANAL D

07.00 – Küçük Ağa

09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

11.00 – Yaprak Dökümü

14.00 – Gelinim Mutfakta

16.45 – Arka Sokaklar

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Uzak Şehir

NOW TV (FOX TV)

07.30 – İlk Bakış

08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 – Yasak Elma

13.30 – En Hamarat Benim

16.30 – Yeraltı

19.00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 – Yeraltı

23.30 – Kıskanmak

SHOW TV

07.00 – Bahar

09.30 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12.30 – Gelin Evi

15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 – Show Ana Haber

20.00 – Hükümet Kadın 2

22.15 – Türkler Çıldırmış Olmalı

STAR TV

07.00 – Aramızda Kalsın

09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 – Erkenci Kuş

19.00 – Star Haber

20.00 – M.Ö. 10.000

22.15 – M.Ö. 10.000

TRT 1

06.40 – Kalk Gidelim

09.15 – Adını Sen Koy

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.25 – Kara Ağaç Destanı

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

20.00 – Cennetin Çocukları

TV8