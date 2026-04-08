Bu akşam hangi diziler var? 8 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

8 Nisan Çarşamba akşamı televizyon izleyicilerini dopdolu ve heyecanlı bir yayın akışı karşılayacak. Prime time kuşağında sevilen diziler, yarışma programları, eğlenceli talk showlar ve özenle seçilmiş sinema filmleri ardı ardına ekrana gelecek. Hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı ise izleyicilerin merak ettiği başlıca konular arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında…
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 18.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Kuruluş Orhan
KANAL D
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Eşref Rüya
NOW TV (FOX TV)
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Yeraltı
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Yeraltı
SHOW TV
- 06.30 Sandık Kokusu
- 09.30 Siyah Kalp
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Delikanlı
- 22.45 Güldür Güldür Show
STAR TV
- 07.00 Sefirin Kızı
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Yerli Dizi Tekrarı
- 22.30 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1
- 06.45 Beni Böyle Sev
- 09.15 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.00 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Pamuk Prenses ve Avcı
TV8
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026