Bu akşam hangi diziler var? 7 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

7 Nisan akşamı televizyonseverler için dopdolu bir yayın akışı ekranlarda olacak. Prime time kuşağında, sevilen diziler, heyecan dolu yarışmalar, eğlenceli programlar ve özenle seçilmiş sinema filmleri art arda izleyiciyle buluşacak. Hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı ise izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 7 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol’da
  • 18.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
  • 19.40 atv Ana Haber
  • 20.00 A.B.İ

KANAL D

  • 07.00 Küçük Ağa
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Beyaz’la Joker

NOW TV (FOX TV)

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Kıskanmak
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Kıskanmak

SHOW TV

  • 06.30 Sandık Kokusu
  • 09.30 Siyah Kalp
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Delikanlı
  • 22.45 Güldür Güldür Show

STAR TV

  • 07.00 Sefirin Kızı
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

  • 06.45 Beni Böyle Sev
  • 09.15 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.00 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
Sahra Arslan
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı

Operasyonda ele geçirildi! Balya balya para masaya sığmadı
Trump 'Bir gecede yok ederiz' dedi, İran hemen harekete geçti

Çok kan dökülecek! Trump'ın tehdidine İran'dan görülmemiş hamle
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler

Rusya savaşa dahil oldu! İran'a tüm listeyi verdiler
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!

Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

''Bana mesaj atıp benden 23 erkek ayarlamamı istedi''
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...