Bu akşam hangi diziler var? 7 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

7 Nisan Salı akşamı ekran başındaki izleyicileri yoğun ve renkli bir yayın akışı bekliyor. Prime time kuşağında popüler diziler, rekabet dolu yarışmalar, eğlenceli talk showlar ve özel seçilmiş sinema filmleri ardı ardına izleyiciyle buluşacak. Hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı ise merak edilen konular arasında. Detaylar haberin devamında…
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 18.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19.40 atv Ana Haber
- 20.00 A.B.İ
KANAL D
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Beyaz’la Joker
NOW TV (FOX TV)
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Kıskanmak
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Kıskanmak
SHOW TV
- 06.30 Sandık Kokusu
- 09.30 Siyah Kalp
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Delikanlı
- 22.45 Güldür Güldür Show
STAR TV
- 07.00 Sefirin Kızı
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1
- 06.45 Beni Böyle Sev
- 09.15 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.00 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
TV8
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026