Bu akşam hangi diziler var? 5 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
5 Kasım 2026 Perşembe günü televizyon kanallarının yayın akışları, ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Haftanın dördüncü gününde sevilen dizileri, yarışma programlarını ve gündüz kuşağı yapımlarını takip etmek isteyenler, ulusal kanalların yayın listelerine göz atıyor. “Bugün TV'de ne var?”, “5 Kasım Perşembe hangi diziler yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi programlar var?” soruları gündemdeki yerini koruyor.
Perşembe akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 5 Kasım 2026 tarihli yayın akışını araştırmaya başladı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında gün boyunca yayınlanacak dizi, film, yarışma ve eğlence programlarının saatleri merak ediliyor. Özellikle prime time kuşağında ekrana gelecek yapımlar araştırılırken, izleyiciler akşamın televizyon programını önceden belirlemek istiyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? İşte ulusal kanalların 5 Kasım 2026 Perşembe yayın akışı…
5 KASIM 2026 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Güneşin Doğduğu Yer
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Güneşin Doğduğu Yer
5 KASIM 2026 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 13.45 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Uzak Şehir
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Daha 17
5 KASIM 2026 PERŞEMBE NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.15 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Halef
- 15.00 Ömür Usta
- 17.45 Kumbara
- 19.00 NOW Ana Haber
- 20.00 Halef
5 KASIM 2026 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 Baba
- 09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
- 15.00 Bahar
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Muhtemel Aşk
5 KASIM 2026 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Aramızda Kalsın
- 08.30 Cansu Canan ile Bugün
- 10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Sevdiğim Sensin
5 KASIM 2026 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07.30 Kalk Gidelim
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17.30 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Maç Önü
- 20.45 Trabzonspor – Freiburg
- 23.00 Celric - Beşiktaş
5 KASIM 2026 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 11.30 MasterChef Türkiye
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 MasterChef Türkiye