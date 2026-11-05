Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bu akşam hangi diziler var? 5 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bu akşam hangi diziler var? 5 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

5 Kasım 2026 Perşembe günü televizyon kanallarının yayın akışları, ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Haftanın dördüncü gününde sevilen dizileri, yarışma programlarını ve gündüz kuşağı yapımlarını takip etmek isteyenler, ulusal kanalların yayın listelerine göz atıyor. “Bugün TV'de ne var?”, “5 Kasım Perşembe hangi diziler yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi programlar var?” soruları gündemdeki yerini koruyor.

Perşembe akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 5 Kasım 2026 tarihli yayın akışını araştırmaya başladı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında gün boyunca yayınlanacak dizi, film, yarışma ve eğlence programlarının saatleri merak ediliyor. Özellikle prime time kuşağında ekrana gelecek yapımlar araştırılırken, izleyiciler akşamın televizyon programını önceden belirlemek istiyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? İşte ulusal kanalların 5 Kasım 2026 Perşembe yayın akışı…

5 KASIM 2026 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Güneşin Doğduğu Yer
  • 16.00 Esra Erol’da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Güneşin Doğduğu Yer

5 KASIM 2026 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Küçük Ağa
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 13.45 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Uzak Şehir
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Daha 17

5 KASIM 2026 PERŞEMBE NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07.15 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Halef
  • 15.00 Ömür Usta
  • 17.45 Kumbara
  • 19.00 NOW Ana Haber
  • 20.00 Halef

5 KASIM 2026 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Baba
  • 09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
  • 15.00 Bahar
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Muhtemel Aşk

5 KASIM 2026 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Aramızda Kalsın
  • 08.30 Cansu Canan ile Bugün
  • 10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Sevdiğim Sensin

5 KASIM 2026 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 07.30 Kalk Gidelim
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17.30 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Maç Önü
  • 20.45 Trabzonspor – Freiburg
  • 23.00 Celric - Beşiktaş

5 KASIM 2026 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 Oynat Bakalım
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 11.30 MasterChef Türkiye
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir Ezildi yeni programı Temizlik Benim İşim ile ekranlara dönüyor

Kanal değişti, temizliğe geri dönüyor!
Uyuyan kocasına yaptığı korkunç! Ardından hayatına son verdi

Uyuyan kocasına yaptığı korkunç! Ardından hayatına son verdi
Meteoroloji'den uyarı! Hafta sonu bu illerde kar bastıracak

Kar yağışı için tarih verildi! Çok sayıda il beyaza bürünecek
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem

Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Okullarda bir dönem tarih oldu

Okullarda bir dönem tarih oldu
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı

Ünlü iş insanına suikast hazırlığı! Hücre evinde planlamışlar
Düğününe bir hafta kalmıştı! Kazada ölen Safiye, telli duvakla toprağa verildi

Düğünde giyemedi, tabutuna serildi! Safiye'ye acı veda