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Bu akşam hangi diziler var? 5 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

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Bu akşam hangi diziler var? 5 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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Hafta sonunun ardından televizyon ekranlarında yeni haftanın ilk gününe özel dizi, yarışma, film ve programlar izleyicilerle buluşuyor. 5 Ekim 2026 Pazartesi TV yayın akışı merak edilirken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar araştırılıyor. “Bugün TV'de ne var?”, “5 Ekim Pazartesi hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?” sorularına yanıt aranıyor.

Televizyon kanallarının 5 Ekim 2026 Pazartesi günü yayın akışları, yeni haftada ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 5 Ekim Pazartesi TV yayın akışında özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. İşte 5 Ekim Pazartesi TV yayın akışı...

ATV

  • 08.00 — Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 — Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 — atv Gün Ortası
  • 14.00 — Mercan Köşk
  • 16.00 — Esra Erol'da
  • 19.00 — atv Ana Haber
  • 20.00 — Altı Üstü İstanbul
  • 20.45 — Milli Maça Doğru
  • 21.45 — İtalya - Türkiye

KANAL D

  • 07.00 — İkizler Memo
  • 09.00 — Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 — Yaprak Dökümü
  • 13.45 — Gelinim Mutfakta
  • 16.45 — Daha 17
  • 18.30 — Kanal D Ana Haber
  • 20.00 — Uzak Şehir

NOW TV

  • 07.15 — İlk Bakış
  • 08.00 — Çalar Saat
  • 10.45 — Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 — Yeraltı
  • 13.30 — En Hamarat Benim
  • 16.30 — Ömür Usta
  • 17.30 — Kumbara
  • 19.00 — NOW Ana Haber
  • 20.00 — Ömür Usta

SHOW TV

  • 06.00 — Siyah Kalp
  • 09.00 — Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12.30 — Buse Varol ile Gelin Evi
  • 15.00 — Bahar
  • 18.25 — Show Ana Haber
  • 20.00 — Güldür Güldür Show

STAR TV

  • 07.00 — Aramızda Kalsın
  • 09.30 — Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.45 — Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15.00 — Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 19.00 — Star Haber
  • 20.00 — Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

  • 07.15 — Kalk Gidelim
  • 10.30 — Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.30 — Seksenler
  • 14.10 — Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17.45 — Lingo Türkiye
  • 19.00 — Ana Haber
  • 20.00 — Evlilik Güzeldir

TV8

  • 07.15 — Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 — Oynat Bakalım
  • 09.00 — Doktor Aksoy
  • 11.30 — MasterChef Türkiye
  • 16.00 — Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 — MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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