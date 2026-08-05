Bu akşam hangi diziler var? 5 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

5 Ağustos 2026 Çarşamba TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri ilgiyle takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da merak ediliyor. İzleyiciler; Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışlarını inceleyerek favori programlarının saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 5 Ağustos 2026 Çarşamba güncel TV yayın akışı...

TRT 1

08:35 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema: "Sessiz Saat"

22:05 Gönül Dağı

KANAL D

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Umudumuz Şaban

21:45 Umudumuz Şaban

23:45 Yerli Dizi / Sinema

01:30 Zalim İstanbul

ATV