Bu akşam hangi diziler var? 5 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Televizyon izleyicileri, 5 Ağustos 2026 Çarşamba TV yayın akışı listesini araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek diziler, yarışma programları, haber bültenleri, sinema filmleri ve eğlence programları izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, "Bugün TV'de ne var?", "5 Ağustos Çarşamba hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler ekrana gelecek?" soruları da arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
5 Ağustos 2026 Çarşamba TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri ilgiyle takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da merak ediliyor. İzleyiciler; Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışlarını inceleyerek favori programlarının saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 5 Ağustos 2026 Çarşamba güncel TV yayın akışı...
TRT 1
- 08:35 Kod Adı Kırlangıç
- 10:00 Kendi Düşen Ağlamaz
- 13:00 Seksenler
- 14:15 Teşkilat
- 17:45 Kim Gitsin?
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yabancı Sinema: "Sessiz Saat"
- 22:05 Gönül Dağı
KANAL D
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:30 Yaprak Dökümü
- 12:00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13:00 Uzak Şehir
- 16:00 Aşk-ı Memnu
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Umudumuz Şaban
- 21:45 Umudumuz Şaban
- 23:45 Yerli Dizi / Sinema
- 01:30 Zalim İstanbul
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Kader Oyunları
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Sen Anlat Karadeniz
- 17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Güven Bana
- 23:20 Aile Saadeti