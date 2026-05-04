Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 4 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 4 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

4 Mayıs akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri dopdolu bir yayın akışı bekliyor. Dizilerden yarışma programlarına, sinema filmlerinden özel yapımlara kadar birçok seçenek ekrana gelirken, “Bu akşam TV’de ne var?” sorusu yine gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. Peki, bu akşam hangi diziler var? 4 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

4 Mayıs Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında yine dopdolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Prime time kuşağında birbirinden farklı diziler, yarışma programları, eğlence içerikleri ve filmler ekrana gelirken, “Bu akşam hangi program hangi kanalda, saat kaçta?” soruları gündemde öne çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol’da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Hızlı ve Öfkeli 6
  • 22.40 A.B.İ

KANAL D

  • 07.00 Küçük Ağa
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Uzak Şehir

NOW TV (FOX TV)

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
  • 19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
  • 20.00 İllegal Hayatlar
  • 22.45 Kıskanmak

SHOW TV

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Delikanlı

STAR TV

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Aramızda Kalsın
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Yerli Dizi Tekrar

TRT 1

  • 06.40 Beni Böyle Sev
  • 09.15 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.00 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Cennetin Çocukları

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'in eski yıldızından füze!

Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi

Polis, üç kişiyi yaralayan palalı saldırgana kurşun yağdırdı
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden
2021 yılında Ali Koç'un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti

Ali Koç'un rakibi olmuştu! Fenerbahçe başkan adayı hayatını kaybetti