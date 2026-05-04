4 Mayıs akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri dopdolu bir yayın akışı bekliyor. Dizilerden yarışma programlarına, sinema filmlerinden özel yapımlara kadar birçok seçenek ekrana gelirken, “Bu akşam TV’de ne var?” sorusu yine gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. Peki, bu akşam hangi diziler var? 4 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Hızlı ve Öfkeli 6
- 22.40 A.B.İ
KANAL D
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Uzak Şehir
NOW TV (FOX TV)
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
- 19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20.00 İllegal Hayatlar
- 22.45 Kıskanmak
SHOW TV
- 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Delikanlı
STAR TV
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Aramızda Kalsın
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Yerli Dizi Tekrar
TRT 1
- 06.40 Beni Böyle Sev
- 09.15 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.00 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Cennetin Çocukları
TV8
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026