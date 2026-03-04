Bu akşam hangi diziler var? 4 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
4 Mart akşamı televizyon ekranlarında yine kıyasıya bir reyting yarışı yaşanacak. Dizilerin merakla beklenen yeni bölümleri, heyecan dozu yüksek yarışmalar ve kahkaha vadeden eğlence programları izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Sinema keyfi yapmak isteyenler için de birbirinden farklı film seçenekleri dikkat çekiyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 5 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
4 Mart Çarşamba akşamı televizyon kanalları yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni bölümü merakla beklenen diziler, tempoyu yükselten yarışmalar ve keyifli eğlence programları prime time kuşağında peş peşe sıralanıyor. Aynı saatlerde yayınlanan farklı yapımlar arasında kararsız kalan seyirciler ise kanal kanal yayın akışını araştırmaya başladı. Bu akşam hangi yapım öne çıkacak, hangi program reyting yarışında zirveye oynayacak? Tüm ayrıntılar haberin devamında…
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol'da
- 18.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Kupa Günlüğü
- 20.30 Gaziantep F.K – Fenerbahçe
- 22.45 Kuruluş Orhan
KANAL D
- 07.00 İkizler Memo
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 13.15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Eşref Rüya
NOW TV (FOX TV)
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 13.20 En Hamarat Benim
- 16.30 Yeraltı
- 17.50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Yeraltı
- 23.45 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV
- 08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 10.45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Eyyvah Eyvah 2
- 22.30 Sakar Şakir
STAR TV
- 07.00 Sefirin Kızı
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
- 18.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Sahipsizler
TRT 1
- 07.05 Kalk Gidelim
- 08.50 Adını Sen Koy
- 10.00 Kur'an'ın Mesajı
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.20 Seksenler
- 13.45 Vefa Sultan
- 15.30 Kur'an'ın Mesajı
- 16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 17.45 Ramazan Sevinci
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Çağrı
- 23.50 Vefa Sultan
TV8
- 06.30 Tuzak
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026