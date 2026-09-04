Bu akşam hangi diziler var? 4 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
4 Eylül 2026 Cuma TV yayın akışı, haftanın son iş gününde televizyon ekranında hangi programların yer alacağını merak eden izleyicilerin gündeminde. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca yayınlayacağı programlar araştırılırken, özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek dizi, yarışma ve filmler dikkat çekiyor. "Bugün TV'de ne var?", "4 Eylül Cuma hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?" soruları yanıt arıyor.
Televizyon kanallarının 4 Eylül 2026 Cuma yayın akışları belli olurken, izleyiciler günün programlarını saat saat öğrenmek istiyor. Sabah kuşağından gece yayınlarına kadar ekrana gelecek yapımlar merak edilirken, hafta sonu öncesinde akşam saatlerinde hangi içeriklerin izleyiciyle buluşacağı da araştırılıyor. İşte 4 Eylül Cuma Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışı...
4 EYLÜL CUMA ATV YAYIN AKIŞI
- 00:40 Altı Üstü İstanbul
- 03:00 Aldatmak
- 05:30 Bir Gece Masalı
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 Gün Ortası
- 14:00 Altı Üstü İstanbul
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
4 EYLÜL CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
- 02:00 Gelinim Mutfakta
- 04:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 Küçük Ağa
- 09:00 Yaprak Dökümü
- 11:30 Daha 17
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Aşk-ı Memnu
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Kuralsız Sokaklar
- 22:15 Kuralsız Sokaklar
- 23:45 Beyaz'la Joker
4 EYLÜL CUMA NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat
- 10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:00 Kirli Sepeti
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Karagül
- 19:00 NOW Ana Haber
- 20:00 Ölümlü Dünya 2
- 22:30 Şevkat Yerimdar
- 23:15 NOW Spor
- 01:00 Ölümlü Dünya 2
- 03:15 İnadına Aşk
- 04:30 Yasak Elma
- 06:00 Şahane Hayatım
4 EYLÜL CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 00:15 Hedefteki Adam
- 02:00 Çiçek
- 03:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 06:00 Yeni Gelin
- 09:00 Nöri Kantar Ailesi
- 10:30 Baba Bizi Eversene
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 18:25 Show Ana Haber
- 20:00 Av Zamanı
- 22:15 Kaçış Planı 3
- 23:45 Muhtemel Aşk
4 EYLÜL CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
- 01:45 Tuzlu Kahve
- 03:45 Güzel Köylü
- 05:30 Erkenci Kuş
- 07:45 İki Aile
- 09:15 Yüksek Sosyete
- 10:45 Çirkin
- 14:00 Güzel Köylü
- 15:45 Sevdiğim Sensin
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Dizi
4 EYLÜL CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 00:15 Miami'de Bir Gece
- 02:15 Seksenler
- 03:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 05:45 Hayallerinin Peşinde
- 06:25 Turgay Başyayla İle...
- 07:25 Kendi Düşen Ağlamaz
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
4 EYLÜL CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 Doktor Aksoy
- 04:30 Gazete Magazin
- 06:30 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:00 Gel Konuşalım
- 11:00 Gazete Magazin
- 13:00 Doktor Aksoy
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye