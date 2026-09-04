Bu akşam hangi diziler var? 4 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon kanallarının 4 Eylül 2026 Cuma yayın akışları belli olurken, izleyiciler günün programlarını saat saat öğrenmek istiyor. Sabah kuşağından gece yayınlarına kadar ekrana gelecek yapımlar merak edilirken, hafta sonu öncesinde akşam saatlerinde hangi içeriklerin izleyiciyle buluşacağı da araştırılıyor. İşte 4 Eylül Cuma Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışı...

4 EYLÜL CUMA ATV YAYIN AKIŞI

00:40 Altı Üstü İstanbul

03:00 Aldatmak

05:30 Bir Gece Masalı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

4 EYLÜL CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

02:00 Gelinim Mutfakta

04:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 Küçük Ağa

09:00 Yaprak Dökümü

11:30 Daha 17

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

22:15 Kuralsız Sokaklar

23:45 Beyaz'la Joker

4 EYLÜL CUMA NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Kirli Sepeti

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Ölümlü Dünya 2

22:30 Şevkat Yerimdar

23:15 NOW Spor

01:00 Ölümlü Dünya 2

03:15 İnadına Aşk

04:30 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

4 EYLÜL CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Hedefteki Adam

02:00 Çiçek

03:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

06:00 Yeni Gelin

09:00 Nöri Kantar Ailesi

10:30 Baba Bizi Eversene

12:30 Gelin Evi

15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 Av Zamanı

22:15 Kaçış Planı 3

23:45 Muhtemel Aşk

4 EYLÜL CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

01:45 Tuzlu Kahve

03:45 Güzel Köylü

05:30 Erkenci Kuş

07:45 İki Aile

09:15 Yüksek Sosyete

10:45 Çirkin

14:00 Güzel Köylü

15:45 Sevdiğim Sensin

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

4 EYLÜL CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Miami'de Bir Gece

02:15 Seksenler

03:25 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:45 Hayallerinin Peşinde

06:25 Turgay Başyayla İle...

07:25 Kendi Düşen Ağlamaz

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

4 EYLÜL CUMA TV8 YAYIN AKIŞI