Bu akşam hangi diziler var? 4 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

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Televizyon kanallarının 4 Ekim 2026 Pazar günü yayın akışları, hafta sonu öncesinde ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 4 Ekim Pazar TV yayın akışında özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. İşte 4 Ekim Pazar TV yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 4 EKİM 2026

Kanal D, pazar gününe İkizler Memo ile başlıyor. Gün boyunca magazin ve gezi programlarının yer aldığı kanalda akşam ana haberin ardından Daha 17 ekrana geliyor.

07.00 İkizler Memo

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Güller ve Günahlar

16.30 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 EKİM 2026

TRT 1'de gün, sevilen yapımların tekrarlarıyla geçiyor. Akşam ana haber bülteninin ardından izleyiciler, Teşkilat'ın yeni bölümüyle buluşacak.

05.20 Kalk Gidelim

08.25 Gönül Dağı

11.45 Enine Boyuna

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI 4 EKİM 2026

ATV'de sabah saatleri hafta sonu kuşağı ve dini sohbet programıyla açılıyor. Prime time'da ise bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacılara büyük ödül yolunu açacak.

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Mercan Köşk

15.30 Güneşin Doğduğu Yer

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 4 EKİM 2026

Show TV, pazar akşamını iki farklı yapımla uzatıyor. Ana haberin ardından saat 20.00'de Son Hesaplaşma, 22.00'de ise Madalyon ekrana gelecek.

07.00 Sevdan Bir Ateş

08.00 Gönülden Gönüle

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Şaşkın Damat

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Ana Haber

20.00 Son Hesaplaşma

22.00 Madalyon

STAR TV YAYIN AKIŞI 4 EKİM 2026

Star TV'de gündüz kuşağı moda, yaşam ve gündüz programlarına ayrılmış durumda. Akşam ise Star Haber'in ardından Çirkin izleyiciyle buluşuyor.

08.00 Sevdiğim Sensin

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Yerli Dizi Tekrarı

19.00 Star Haber

20.00 Çirkin

TV8 YAYIN AKIŞI 4 EKİM 2026

Yemek yarışması tutkunları için TV8 bugün de vazgeçilmez adres olacak. MasterChef Türkiye, hem 17.00'de hem de 20.00'de ekrana gelerek pazar gününe damga vuracak.

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Gupi

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

NOW TV YAYIN AKIŞI 4 EKİM 2026

NOW TV'de günün öne çıkan yapımı Ömür Usta. Dizi, öğleden sonra ve akşam olmak üzere gün içinde iki kez yayınlanacak.

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Anne Yarısı

16.30 Ömür Usta

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Ömür Usta

BU AKŞAM TV'DE NE VAR? PRIME TIME'IN ÖNE ÇIKANLARI

4 Ekim 2026 Pazar akşamı saat 20.00 itibarıyla ekranlarda güçlü bir rekabet yaşanacak. TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Daha 17, Show TV'de Son Hesaplaşma, Star TV'de Çirkin, NOW TV'de Ömür Usta, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye aynı saatte yayınlanacak. Geç saatlere kadar ekran başında kalmak isteyenler için ise Show TV'de saat 22.00'de Madalyon seçeneği bulunuyor.

YAYIN AKIŞINDA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Kanalların yayın akışlarında son dakika gelişmeleri, özel yayınlar veya canlı bağlantılar nedeniyle değişiklik yapılabileceğini hatırlatalım. Programların kesin saatleri için kanalların resmi internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmenizi öneririz.