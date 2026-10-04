Bu akşam hangi diziler var? 4 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hafta sonuna yaklaşırken televizyon ekranlarında izleyicileri farklı dizi, yarışma, film ve programlar karşılıyor. 4 Ekim 2026 Pazar TV yayın akışı merak edilirken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar araştırılıyor. “Bugün TV'de ne var?”, “4 Ekim Pazar hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?” sorularına yanıt aranıyor.
Televizyon kanallarının 4 Ekim 2026 Pazar günü yayın akışları, hafta sonu öncesinde ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 4 Ekim Pazar TV yayın akışında özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. İşte 4 Ekim Pazar TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI 4 EKİM 2026
Kanal D, pazar gününe İkizler Memo ile başlıyor. Gün boyunca magazin ve gezi programlarının yer aldığı kanalda akşam ana haberin ardından Daha 17 ekrana geliyor.
07.00 İkizler Memo
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Güller ve Günahlar
16.30 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 EKİM 2026
TRT 1'de gün, sevilen yapımların tekrarlarıyla geçiyor. Akşam ana haber bülteninin ardından izleyiciler, Teşkilat'ın yeni bölümüyle buluşacak.
05.20 Kalk Gidelim
08.25 Gönül Dağı
11.45 Enine Boyuna
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 4 EKİM 2026
ATV'de sabah saatleri hafta sonu kuşağı ve dini sohbet programıyla açılıyor. Prime time'da ise bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacılara büyük ödül yolunu açacak.
07.30 atv'de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Mercan Köşk
15.30 Güneşin Doğduğu Yer
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
SHOW TV YAYIN AKIŞI 4 EKİM 2026
Show TV, pazar akşamını iki farklı yapımla uzatıyor. Ana haberin ardından saat 20.00'de Son Hesaplaşma, 22.00'de ise Madalyon ekrana gelecek.
07.00 Sevdan Bir Ateş
08.00 Gönülden Gönüle
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Şaşkın Damat
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Ana Haber
20.00 Son Hesaplaşma
22.00 Madalyon
STAR TV YAYIN AKIŞI 4 EKİM 2026
Star TV'de gündüz kuşağı moda, yaşam ve gündüz programlarına ayrılmış durumda. Akşam ise Star Haber'in ardından Çirkin izleyiciyle buluşuyor.
08.00 Sevdiğim Sensin
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Yerli Dizi Tekrarı
19.00 Star Haber
20.00 Çirkin
TV8 YAYIN AKIŞI 4 EKİM 2026
Yemek yarışması tutkunları için TV8 bugün de vazgeçilmez adres olacak. MasterChef Türkiye, hem 17.00'de hem de 20.00'de ekrana gelerek pazar gününe damga vuracak.
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Gupi
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye
NOW TV YAYIN AKIŞI 4 EKİM 2026
NOW TV'de günün öne çıkan yapımı Ömür Usta. Dizi, öğleden sonra ve akşam olmak üzere gün içinde iki kez yayınlanacak.
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Anne Yarısı
16.30 Ömür Usta
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Ömür Usta
BU AKŞAM TV'DE NE VAR? PRIME TIME'IN ÖNE ÇIKANLARI
4 Ekim 2026 Pazar akşamı saat 20.00 itibarıyla ekranlarda güçlü bir rekabet yaşanacak. TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Daha 17, Show TV'de Son Hesaplaşma, Star TV'de Çirkin, NOW TV'de Ömür Usta, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye aynı saatte yayınlanacak. Geç saatlere kadar ekran başında kalmak isteyenler için ise Show TV'de saat 22.00'de Madalyon seçeneği bulunuyor.
YAYIN AKIŞINDA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR
Kanalların yayın akışlarında son dakika gelişmeleri, özel yayınlar veya canlı bağlantılar nedeniyle değişiklik yapılabileceğini hatırlatalım. Programların kesin saatleri için kanalların resmi internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmenizi öneririz.