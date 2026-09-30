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Bu akşam hangi diziler var? 30 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

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Bu akşam hangi diziler var? 30 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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Hafta ortasına gelinirken televizyon ekranlarında izleyicileri farklı dizi, yarışma, film ve programlar karşılıyor. 30 Eylül 2026 Çarşamba TV yayın akışı merak edilirken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar araştırılıyor. “Bugün TV'de ne var?”, “30 Eylül Çarşamba hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?” sorularına yanıt aranıyor.

Televizyon kanallarının 30 Eylül 2026 Çarşamba günü yayın akışları, hafta ortasında ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 30 Eylül Çarşamba TV yayın akışında özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. İşte 30 Eylül Çarşamba TV yayın akışı...

ATV

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Güneşin Doğduğu Yer
  • 16.00 - Esra Erol’da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Aşk ve Taht

KANAL D

  • 07.00 - İkizler Memo
  • 09.00 - Neler Oluyor Hayatta
  • 11.00 - Yaprak Dökümü
  • 13.45 - Gelinim Mutfakta
  • 16.45 - Haysiyet
  • 18.30 - Kanal D Ana Haber
  • 20.00 - Daha 17

NOW TV

  • 07.15 - İlk Bakış
  • 08.30 - Çalar Saat
  • 10.45 - Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 12.30 - Ömür Usta
  • 13.30 - En Hamarat Benim
  • 16.30 - Anne Yarısı
  • 19.00 - Now Ana Haber
  • 20.00 - Yeraltı

SHOW TV

  • 06.00 - Siyah Kalp
  • 09.00 - Sevdan Bir Ateş
  • 12.30 - Buse Varol İle Gelin Evi
  • 15.00 - Muhtemel Aşk
  • 18.25 - Show Ana Haber
  • 20.00 - Sevdan Bir Ateş

STAR TV

  • 07.00 - Başkalarının Hayatı
  • 09.30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 - Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15.00 - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 19.00 - Star Haber
  • 20.00 - Başkalarının Hayatı

TRT 1

  • 07.30 - Kalk Gidelim
  • 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 - Seksenler
  • 14.10 - Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17.45 - Lingo Türkiye
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - Teşkilat

TV8

  • 07.15 - Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 - Oynat Bakalım
  • 09.00 - Doktor Aksoy
  • 11.30 - MasterChef Türkiye
  • 16.00 - Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 - MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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