Bu akşam hangi diziler var? 3 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

3 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren haber programlarıyla başlayan yayın akışı; gündüz kuşağı, yarışmalar, sevilen diziler ve eğlence programlarıyla devam ederken, prime time'da ekrana gelecek yapımlar da dikkat çekiyor. ATV, Kanal D, Show TV, Now TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve Kanal 7'nin 3 Temmuz Cuma güncel yayın akışı haberimizde...

ATV

07.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13.00 Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Var Mısın Yok Musun

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli 6

22.40 Altı Üstü İstanbul

KANAL D

07.00 Yabancı Damat

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Ortası

Gün Ortası 13.00 Magazin D Yaz

D Yaz 14.00 Gelinim Mutfakta

17.00 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

NOW TV

08.00 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.15 Şahane Hayatım

14.45 Sen Çal Kapımı

16.45 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Artık Oluversin Gari

22.30 Tolgshow Filtresiz

SHOW TV

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Muhtemel Aşk

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.45 Show Haber

20.00 Yaz Bir Şarkı

STAR TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Ateş Böceği

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

23.00 Senede Bir Gün

TRT 1

08.15 Hangimiz Sevmedik

10.30 Kasaba Doktoru

13.35 Seksenler

14.35 Yürek Çıkmazı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Kupa Saati

22.00 Avustralya - Mısır

TV8