Bu akşam hangi diziler var? 3 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
3 Temmuz Cuma günü televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Gündüz kuşağı programları, ana haber bültenleri, sevilen diziler, yarışmalar ve sinema filmleriyle dolu yayın akışı, ekran başındaki izleyicilere zengin bir içerik sunacak. Peki, bu akşam hangi diziler var? 3 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
3 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren haber programlarıyla başlayan yayın akışı; gündüz kuşağı, yarışmalar, sevilen diziler ve eğlence programlarıyla devam ederken, prime time'da ekrana gelecek yapımlar da dikkat çekiyor. ATV, Kanal D, Show TV, Now TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve Kanal 7'nin 3 Temmuz Cuma güncel yayın akışı haberimizde...
ATV
- 07.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Kırgın Çiçekler
- 13.00 Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Var Mısın Yok Musun
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 Hızlı ve Öfkeli 6
- 22.40 Altı Üstü İstanbul
KANAL D
- 07.00 Yabancı Damat
- 09.30 Yaprak Dökümü
- 12.00 Kanal D Haber Gün Ortası
- 13.00 Magazin D Yaz
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 17.00 Aşk-ı Memnu
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Kuralsız Sokaklar
NOW TV
- 08.00 Çalar Saat
- 10.00 Her Yerde Sen
- 12.15 Şahane Hayatım
- 14.45 Sen Çal Kapımı
- 16.45 Karagül
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Artık Oluversin Gari
- 22.30 Tolgshow Filtresiz
SHOW TV
- 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Muhtemel Aşk
- 15.00 Kızılcık Şerbeti
- 18.45 Show Haber
- 20.00 Yaz Bir Şarkı
STAR TV
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Ateş Böceği
- 12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
- 14.00 Aramızda Kalsın
- 16.30 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Yerli Dizi Tekrarı
- 23.00 Senede Bir Gün
TRT 1
- 08.15 Hangimiz Sevmedik
- 10.30 Kasaba Doktoru
- 13.35 Seksenler
- 14.35 Yürek Çıkmazı
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Kupa Saati
- 22.00 Avustralya - Mısır
TV8
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 MasterChef Türkiye
- 10.00 Gazete Magazin
- 14.00 MasterChef Türkiye
- 20.00 MasterChef Türkiye