Bu akşam hangi diziler var? 29 Ekim Perşembe bugün hangi diziler var, yeni bölümü olan diziler hangileri?

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29 Ekim 2026 Perşembe akşamı ATV’de Güneşin Doğduğu Yer yeni bölümüyle ekrana gelirken, Show TV ve NOW dizilerinin yerine Cumhuriyet ve Atatürk temalı filmlere yer veriyor. Star TV ise dizilerinin tekrar bölümlerini yayınlıyor. İşte bu akşam ekranlardaki diziler ve yayın saatleri.

BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜ OLAN DİZİLER

Güneşin Doğduğu Yer (ATV): Dizi, bu akşam saat 20.00’de 7. bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

BU AKŞAM TEKRAR BÖLÜMLE YAYINLANAN DİZİLER

Sevdiğim Sensin (Star TV): Dizi, bu akşam saat 20.00’de tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

Tuzlu Kahve (Star TV): Dizinin tekrar bölümü saat 23.00’te Star TV’de yayınlanacak.

BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜ OLMAYAN DİZİLER

Muhtemel Aşk (Show TV): Dizi bu akşam yayınlanmayacak. Show TV, dizinin yayın saatinde Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak film yayınlayacak.

Halef: Köklerin Çağrısı (NOW): Dizi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. NOW, dizinin yayın saatinde Atatürk 2 filmini ekrana taşıyacak.

BU AKŞAM KANALLARDA NELER VAR?

ATV : 20.00 Güneşin Doğduğu Yer (7. Bölüm), 00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

Show TV: 20.00 Bir Cumhuriyet Şarkısı (Film), 22.45 Sahte Kabadayı (Film)

NOW : 20.00 Atatürk 2 (Film), 23.00 Halef: Köklerin Çağrısı

Star TV : 20.00 Sevdiğim Sensin (Tekrar), 23.00 Tuzlu Kahve (Tekrar)

Kanal D, TRT 1 ve TV8’in bu akşamki yayın akışlarında da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle değişiklik yapılmış olabileceği için izleyicilerin bu kanalların güncel yayın akışlarını kontrol etmesi öneriliyor.

DİZİLER NEDEN YOK?

Bu akşam bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmamasının nedeni Cumhuriyet Bayramı. Kanallar, 29 Ekim’e özel olarak yayın akışlarında değişikliğe giderek Cumhuriyet’in 103. yıl dönümüne özel filmlere ve tekrar bölümlere yer verdi. Yeni bölümü yayınlanmayan dizilerin hiçbiri final yapmadı.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bu akşam yeni bölümü yayınlanmayan Muhtemel Aşk, Halef: Köklerin Çağrısı ve Sevdiğim Sensin’in yeni bölümlerinin, haftaya perşembe, 5 Kasım 2026’da her zamanki yayın saatlerinde ekrana gelmesi bekleniyor.