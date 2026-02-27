Bu akşam hangi diziler var? 27 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
27 Şubat akşamı ekran başındakiler için yoğun bir yayın maratonu başlıyor. Diziler, yarışmalar, eğlence programları ve sinema filmleri aynı saatlerde izleyiciyle buluşurken, hangi kanalda hangi yapımın olacağı merakla araştırılıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 27 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
27 Şubat Cuma akşamı televizyon izleyicilerini dolu dolu bir yayın maratonu bekliyor. Diziler, yarışmalar ve eğlence programları aynı saatlerde ekrana gelirken, hangi kanalın hangi yapımla öne çıkacağı merak konusu oldu. "Bu akşam televizyonda ne var, saat kaçta başlıyor?" soruları sosyal medyada ve arama motorlarında hızla gündeme taşındı. Kanal kanal yayın akışı ve öne çıkan programların saatleriyle ilgili tüm detaylar haberin devamında…
ATV
- 06:40 Zembilli
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 18:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19:35 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuşaklılar
- 22:20 Kasırga Avcısı
KANAL D
- 07:00 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Arka Sokaklar
- 17:50 Bir Ramazan Akşamı
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
NOW TV (FOX TV)
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Yeraltı
- 17:50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
- 19:00 Now Ana Haber
- 20:00 Gurbetçi Şaban
- 22:00 Yeraltı
SHOW TV
- 08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV
- 07:00 Sefirin Kızı
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
- 18:15 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Yerli Dizi Tekrarı
- 22:00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1
- 07:10 Kalk Gidelim
- 08:50 Adını Sen Koy
- 10:00 Kur'an'ın Mesajı
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:20 Seksenler
- 14:10 Vefa Sultan
- 15:30 Kur'an'ın Mesajı
- 16:00 Kur'an'ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 17:45 Ramazan Sevinci
- 19:05 Ana Haber
- 20:00 Taşacak Bu Deniz
TV8
- 06:00 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 Gel Konuşalım
- 12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Ada Günlüğü