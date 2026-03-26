Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 26 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

26 Mart akşamı televizyon ekranları, izleyicilere dolu dolu bir yayın akışı sunacak. Prime time saatlerinde popüler diziler, sürükleyici yarışmalar, eğlenceli programlar ve sinema filmleri peş peşe yayınlanacak. İzleyiciler ise hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta olacağını merakla araştırıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 26 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 ATV Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol’da
  • 19.00 ATV Ana Haber
  • 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 İkizler Memo-Can
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 The Traitors Türkiye
  • 22.30 The Traitors Türkiye

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.30 Sandık Kokusu
  • 09.30 Siyah Kalp
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Sefirin Kızı
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Sevdiğim Sensin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.20 Kalk Gidelim
  • 09.15 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.00 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Tehlikeli Miras
  • 22.00 Buz Yolu

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 Türkiye-Romanya
  • 22.15 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

