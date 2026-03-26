Bu akşam hangi diziler var? 26 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

26 Mart Perşembe akşamı televizyon ekranları, izleyicilere dopdolu ve heyecanlı bir yayın akışı sunacak. Prime time’da popüler diziler, yarışmalar, talk showlar ve sinema filmleri ardı ardına ekrana gelecek. Hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta olacağı ise izleyicilerin merakla takip ettiği konular arasında. Detaylar haberin devamında…
ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 ATV Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 İkizler Memo-Can
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 The Traitors Türkiye
- 22.30 The Traitors Türkiye
NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.30 Sandık Kokusu
- 09.30 Siyah Kalp
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Sefirin Kızı
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Sevdiğim Sensin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.20 Kalk Gidelim
- 09.15 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.00 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Tehlikeli Miras
- 22.00 Buz Yolu
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Türkiye-Romanya
- 22.15 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026