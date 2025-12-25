Bu akşam hangi diziler var? 25 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
25 Aralık 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri zengin ve hareketli bir yayın akışı bekliyor. Birbirinden iddialı diziler, ilgiyle takip edilen programlar ve sinema filmleriyle akşam kuşağı, farklı zevklere hitap eden içerikleri ekran başına taşıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 25 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
25 Aralık 2025 Perşembe günü prime time saatlerine sayılı saatler kala, televizyon kanallarının akşam kuşağında ekrana getireceği yapımlar izleyicilerin gündemine oturdu. Sevilen diziler, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve özel programlarla dolu yayın akışında Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin öne çıkan içerikleri akşam ekran başına geçecek izleyiciler için merak konusu oldu. Akşam yayın akışına ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.
25 ARALIK 2025 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – atv Gün Ortası
- 14.00 – Mutfak Bahane
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – atv Ana Haber
- 20.00 – Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili
- 21.00 – Kim Milyoner Olmak İster?
25 ARALIK 2025 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 – Yabancı Damat
- 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 – Yaprak Dökümü
- 13.45 – Gelinim Mutfakta
- 16.45 – Uzak Şehir
- 18.30 – Kanal D Ana Haber
- 19.45 – Regaip Kandili Özel
- 21.00 – Tarzan Efsanesi
- 23.15 – Eşref Rüya
25 ARALIK 2025 PERŞEMBE NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07.30 – İlk Bakış
- 08.00 – Çalar Saat
- 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 – Yasak Elma
- 13.30 – En Hamarat Benim
- 16.30 – Halef: Köklerin Çağrısı
- 19.00 – Now Ana Haber
- 20.00 – Halef: Köklerin Çağrısı
25 ARALIK 2025 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 – Bahar
- 09.30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 – Gelin Evi
- 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 – Show Ana Haber
- 20.00 – Veliaht
25 ARALIK 2025 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 – Kiralık Aşk
- 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
- 16.15 – Söz
- 19.00 – Star Haber
- 20.00 – Çok Güzel Hareketler 2
25 ARALIK 2025 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.15 – Kalk Gidelim
- 09.15 – Adını Sen Koy
- 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 – Seksenler
- 14.20 – Kasaba Doktoru
- 17.45 – Lingo Türkiye
- 19.00 – Ana Haber
- 19.45 – Regaip Gecesi
- 21.45 – Çağrı
25 ARALIK 2025 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
- 06.00 – Tuzak
- 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 – Oynat Bakalım
- 09.00 – Gel Konuşalım
- 12.30 – Zahide Yetiş'le Sence?
- 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 – MasterChef Türkiye