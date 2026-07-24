Bu akşam hangi diziler var? 24 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Televizyon izleyicileri, 24 Temmuz 2026 Cuma TV yayın akışı listesini araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek diziler, yarışma programları, haber bültenleri, sinema filmleri ve eğlence programları izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, "Bugün TV'de ne var?", "24 Temmuz Cuma hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler ekrana gelecek?" soruları da arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
24 Temmuz 2026 Cuma TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri ilgiyle takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da merak ediliyor. İzleyiciler; Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışlarını inceleyerek favori programlarının saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 24 Temmuz 2026 Cuma güncel TV yayın akışı...
ATV
- 01:35 Karanlığın Dişleri 2
- 03:15 Aldatmak
- 05:30 Safir
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Kırgın Çiçekler
- 13:00 Gün Ortası
- 14:00 A.B.İ.
- 16:30 Var Mısın Yok Musun
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ters Yüz
- 21:50 Kaçış Planı
KANAL D
- 00:45 Özel Kargo
- 02:15 Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş
- 04:00 Kuzey Güney
- 07:00 Yabancı Damat
- 09:30 Yaprak Dökümü
- 12:00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13:00 Magazin D Yaz
- 14:00 Uzak Şehir
- 16:45 Aşk-ı Memnu
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Kuralsız Sokaklar
- 22:15 Kuralsız Sokaklar
- 23:45 Daha 17
NOW TV
- 08:30 Çalar Saat
- 10:00 Kirli Sepeti
- 12:00 Halef: Köklerin Çağrısı
- 15:00 Sen Çal Kapımı
- 16:30 Karagül
- 19:00 NOW Ana Haber
- 20:00 Postacı
- 22:15 Postacı
- 00:30 Tolgshow Filtresiz
- 02:45 Bambaşka Biri
- 04:45 Yasak Elma
- 06:00 Son Yaz
SHOW TV
- 00:15 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası
- 02:00 Muhtemel Aşk
- 04:30 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası
- 06:00 Yeni Gelin
- 09:00 Aşk Laftan Anlamaz
- 12:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 15:00 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 Show Ana Haber
- 20:00 Yaz Bir Şarkı Eğlence
- 23:45 Mutlu Aile Defteri
STAR TV
- 01:00 Milyarder
- 02:30 Güzel Köylü
- 05:00 Erkenci Kuş
- 07:00 İki Aile
- 09:30 Sevdiğim Sensin
- 12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
- 14:00 Güzel Köylü
- 16:30 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Yalancı Yarim
- 22:15 Doğanın Kanunu
TRT 1
- 02:20 Seksenler
- 02:55 Yürek Çıkmazı
- 05:20 Hayallerinin Peşinde
- 07:00 Hangimiz Sevmedik
- 10:00 Kasaba Doktoru
- 13:30 Seksenler
- 14:45 Yürek Çıkmazı
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
TV8
- 00:15 Gazete Magazin
- 04:00 Oynat Bakalım
- 05:30 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 MasterChef Türkiye
- 09:45 Gazete Magazin
- 14:00 MasterChef Türkiye
- 20:00 MasterChef Türkiye