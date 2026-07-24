Bu akşam hangi diziler var? 24 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

24 Temmuz 2026 Cuma TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri ilgiyle takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da merak ediliyor. İzleyiciler; Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışlarını inceleyerek favori programlarının saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 24 Temmuz 2026 Cuma güncel TV yayın akışı...

ATV

01:35 Karanlığın Dişleri 2

03:15 Aldatmak

05:30 Safir

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kırgın Çiçekler

13:00 Gün Ortası

14:00 A.B.İ.

16:30 Var Mısın Yok Musun

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ters Yüz

21:50 Kaçış Planı

KANAL D

00:45 Özel Kargo

02:15 Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş

04:00 Kuzey Güney

07:00 Yabancı Damat

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13:00 Magazin D Yaz

D Yaz 14:00 Uzak Şehir

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

22:15 Kuralsız Sokaklar

23:45 Daha 17

NOW TV

08:30 Çalar Saat

10:00 Kirli Sepeti

12:00 Halef: Köklerin Çağrısı

15:00 Sen Çal Kapımı

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Postacı

22:15 Postacı

00:30 Tolgshow Filtresiz

02:45 Bambaşka Biri

04:45 Yasak Elma

06:00 Son Yaz

SHOW TV

00:15 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

02:00 Muhtemel Aşk

04:30 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

06:00 Yeni Gelin

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Yaz Bir Şarkı Eğlence

23:45 Mutlu Aile Defteri

STAR TV

01:00 Milyarder

02:30 Güzel Köylü

05:00 Erkenci Kuş

07:00 İki Aile

09:30 Sevdiğim Sensin

12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14:00 Güzel Köylü

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Yalancı Yarim

22:15 Doğanın Kanunu

TRT 1

02:20 Seksenler

02:55 Yürek Çıkmazı

05:20 Hayallerinin Peşinde

07:00 Hangimiz Sevmedik

10:00 Kasaba Doktoru

13:30 Seksenler

14:45 Yürek Çıkmazı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

TV8