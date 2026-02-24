Bu akşam hangi diziler var? 24 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
24 Şubat akşamı televizyon ekranlarında yine yoğun bir rekabet yaşanıyor. Farklı kanallarda yayınlanacak diziler, yarışmalar ve programlar izleyicilerin tercih yapmasını zorlaştırırken, "Bu akşam hangi yapım var, saat kaçta başlıyor?" sorusu öne çıkıyor. Yayın akışı detayları ise en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 24 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
24 Şubat Salı akşamı televizyon kanalları, iddialı yapımlarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Prime time kuşağında yayınlanacak diziler ve programlar arasındaki rekabet dikkat çekerken, "Bu akşam hangi yapım var, saat kaçta başlıyor?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kanal kanal yayın akışı ve öne çıkan program saatleri merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 ATV Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol'da
- 18.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 A.B.İ
KANAL D
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 13.15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Eşref Rüya
- 23.15 İnci Taneleri
NOW TV (FOX TV)
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 13.20 En Hamarat Benim
- 16.30 Kıskanmak
- 17.50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Kıskanmak
SHOW TV
- 08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 10.45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV
- 07.00 Sevdiğim Sensin
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
- 18.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1
- 07.15 Kalk Gidelim
- 08.45 Adını Sen Koy
- 10.00 Kur'an'ın Mesajı
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.20 Seksenler
- 14.15 Vefa Sultan
- 15.30 Kur'an'ın Mesajı
- 16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 17.45 Ramazan Sevinci
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
TV8
- 06.00 Tuzak
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026