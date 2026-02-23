Bu akşam hangi diziler var? 23 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
23 Şubat Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında prime time rekabeti hız kesmeden sürüyor. Ulusal kanallar, sevilen diziler ve popüler programlarla izleyici karşısına çıkarken, hangi yapımın hangi saatte başlayacağı en çok merak edilen konular arasında. Bu akşamın öne çıkan programları ve detaylı yayın akışı haberimizin devamında yer alıyor.
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Aynı Yağmur Altında
- 23:15 A.B.İ
KANAL D
- 07:00 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Arka Sokaklar
- 18:00 Bir Ramazan Akşamı
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Uzak Şehir
NOW TV (FOX TV)
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 13:20 En Hamarat Benim
- 16:30 Yeraltı
- 17:50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20:00 Umami
- 22:30 Kıskanmak
SHOW TV
- 08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Şark Bülbülü
- 22:00 Hedefim Sensin
STAR TV
- 07:00 Sefirin Kızı
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
- 18:15 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Torontolu Adam
- 22:30 Torontolu Adam
TRT 1
- 06:30 Kalk Gidelim
- 09:20 Adını Sen Koy
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:15 Vefa Sultan
- 15:30 Kur'an'ın Mesajı
- 16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 17:45 Ramazan Sevinci
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Cennetin Çocukları
TV8
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 Gel Konuşalım
- 12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026