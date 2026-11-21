Cumartesi akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 21 Kasım 2026 tarihli yayın akışını araştırmaya başladı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında gün boyunca yayınlanacak dizi, film, yarışma ve eğlence programlarının saatleri merak ediliyor. Özellikle hafta sonu prime time kuşağında ekrana gelecek yapımlar araştırılırken, izleyiciler akşamın televizyon programını önceden belirlemek istiyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? İşte ulusal kanalların 21 Kasım 2026 Cumartesi yayın akışı…

360 TV YAYIN AKIŞI

07.00 Lezzet Peşinde

07.15 Menekşe Gözler

09.00 Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin

10.15 Gülşah

12.00 Ataman ile Devr-i Alem

15.45 Hiç Düşündün Mü?

16.15 Lezzet Peşinde

17.00 Menekşe Gözler

19.30 Öykü Cengiz ile O An'ın Öyküsü

20.15 Ben Bilirim

21.30 Adile Teyze

24 TV YAYIN AKIŞI

10.00 Moderatör Hafta Sonu

12.00 Haber Bülteni

Bülteni 12.15 8. ETAP

13.00 Hafta Sonu Gün Ortası

14.25 Okur Yazar

15.00 Haber Bülteni

16.10 Neler Oluyor Hayatta?

17.00 Haber Bülteni

17.25 Kımızı Halı

18.00 Akşam Haberleri

19.00 Haber Bülteni

19.15 Bu Ülke

21.00 Haber Bülteni

21.15 Doğrusu Ne?

23.00 Haber Bülteni

TRT1 YAYIN AKIŞI

05.35 Lingo Türkiye (Tekrar)

06.40 Yedi Güzel Adam (Tekrar)

08.30 Kod Adı Kırlangıç (Tekrar)

10.00 Hayallerinin Peşinde (Tekrar)

11.25 Evlilik Güzeldir (Tekrar)

14.45 Teşkilat (Tekrar)

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07.00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

10.00 Cumartesi Sürprizi (Canlı)

13.00 Gülen Adam

14.45 Sevdan Bir Ateş (Tekrar)

18.25 Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

23.45 Tehlikeli İhtiyar

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri (Yeni Bölüm)

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

11.15 Memet Özer ile Mutfakta (Yeni Bölüm)

12.00 Kamera Arkası (Yeni Bölüm)

13.00 Anne Yarısı

16.00 Yeraltı

19.00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20.00 Ali İhsan Varol ile Kumbara (Yeni Bölüm)

21.45 Ömer Usta

00.30 Efsane Futbol (Canlı)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa (Tekrar)

08.30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09.45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

13.00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)

14.00 Haysiyet (Tekrar)

16.00 Daha 17 (Tekrar)

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20.00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

00.15 Daha 17 (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

08.00 Sevdiğim Sensin (Tekrar)

11.00 Başkalarının Hayatı (Tekrar)

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)

15.30 Tuzlu Kahve (Tekrar)

19.00 Star Haber (Canlı)

20.00 Başkalarının Hayatı (Yeni Bölüm)

00.15 Sevdiğim Sensin (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 ATV'de Hafta Sonu

10.00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma/ Yabancı Sinema

11.45 Var Mısın Yok Musun?

15.25 Güneşin Doğduğu Yer

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

23.20 Aman Reis Duymasın/ Yerli Sinema

TV8 YAYIN AKIŞI