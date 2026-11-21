Bu akşam hangi diziler var? 21 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
21 Kasım 2026 Cumartesi günü televizyon kanallarının yayın akışları, hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Cumartesi gününe özel hazırlanan programları, sevilen dizileri, yarışmaları ve eğlence yapımlarını takip etmek isteyenler, ulusal kanalların güncel yayın listelerine göz atıyor. “Bugün TV'de ne var?”, “21 Kasım Cumartesi hangi diziler yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi programlar var?” soruları gündemdeki yerini koruyor.
Cumartesi akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 21 Kasım 2026 tarihli yayın akışını araştırmaya başladı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında gün boyunca yayınlanacak dizi, film, yarışma ve eğlence programlarının saatleri merak ediliyor. Özellikle hafta sonu prime time kuşağında ekrana gelecek yapımlar araştırılırken, izleyiciler akşamın televizyon programını önceden belirlemek istiyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? İşte ulusal kanalların 21 Kasım 2026 Cumartesi yayın akışı…
360 TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Lezzet Peşinde
- 07.15 Menekşe Gözler
- 09.00 Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin
- 10.15 Gülşah
- 12.00 Ataman ile Devr-i Alem
- 15.45 Hiç Düşündün Mü?
- 16.15 Lezzet Peşinde
- 17.00 Menekşe Gözler
- 19.30 Öykü Cengiz ile O An'ın Öyküsü
- 20.15 Ben Bilirim
- 21.30 Adile Teyze
24 TV YAYIN AKIŞI
- 10.00 Moderatör Hafta Sonu
- 12.00 Haber Bülteni
- 12.15 8. ETAP
- 13.00 Hafta Sonu Gün Ortası
- 14.25 Okur Yazar
- 15.00 Haber Bülteni
- 16.10 Neler Oluyor Hayatta?
- 17.00 Haber Bülteni
- 17.25 Kımızı Halı
- 18.00 Akşam Haberleri
- 19.00 Haber Bülteni
- 19.15 Bu Ülke
- 21.00 Haber Bülteni
- 21.15 Doğrusu Ne?
- 23.00 Haber Bülteni
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05.35 Lingo Türkiye (Tekrar)
- 06.40 Yedi Güzel Adam (Tekrar)
- 08.30 Kod Adı Kırlangıç (Tekrar)
- 10.00 Hayallerinin Peşinde (Tekrar)
- 11.25 Evlilik Güzeldir (Tekrar)
- 14.45 Teşkilat (Tekrar)
- 17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Gönül Dağı
- 00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
- 10.00 Cumartesi Sürprizi (Canlı)
- 13.00 Gülen Adam
- 14.45 Sevdan Bir Ateş (Tekrar)
- 18.25 Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
- 20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
- 23.45 Tehlikeli İhtiyar
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri (Yeni Bölüm)
- 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
- 11.15 Memet Özer ile Mutfakta (Yeni Bölüm)
- 12.00 Kamera Arkası (Yeni Bölüm)
- 13.00 Anne Yarısı
- 16.00 Yeraltı
- 19.00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
- 20.00 Ali İhsan Varol ile Kumbara (Yeni Bölüm)
- 21.45 Ömer Usta
- 00.30 Efsane Futbol (Canlı)
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Küçük Ağa (Tekrar)
- 08.30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
- 09.45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
- 13.00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)
- 14.00 Haysiyet (Tekrar)
- 16.00 Daha 17 (Tekrar)
- 18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
- 20.00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
- 00.15 Daha 17 (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Sevdiğim Sensin (Tekrar)
- 11.00 Başkalarının Hayatı (Tekrar)
- 14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)
- 15.30 Tuzlu Kahve (Tekrar)
- 19.00 Star Haber (Canlı)
- 20.00 Başkalarının Hayatı (Yeni Bölüm)
- 00.15 Sevdiğim Sensin (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
- 07.30 ATV'de Hafta Sonu
- 10.00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma/ Yabancı Sinema
- 11.45 Var Mısın Yok Musun?
- 15.25 Güneşin Doğduğu Yer
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 23.20 Aman Reis Duymasın/ Yerli Sinema
TV8 YAYIN AKIŞI
- 08.00 Oynat Bakalım
- 08.30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
- 10.00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
- 15.30 Gupi/ Çizgi Film
- 16.30 MasterChef Türkiye
- 20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)