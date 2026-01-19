Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 19 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 19 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
19 Ocak akşamını televizyon keyfiyle geçirmek isteyen izleyiciler, kanalların güncel yayın akışlarını yakından takip ediyor. Ulusal kanalların prime time kuşağında ekrana gelecek dizi, film ve programlar merak konusu olurken, "Bu akşam hangi yapım hangi kanalda?" sorusu yanıt arıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 19 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon akşamını önceden planlamak isteyen izleyiciler için 19 Ocak Pazartesi yayın akışı yakından takip ediliyor. Akşam kuşağında ekrana gelecek dizi, yarışma ve programlar merak konusu olurken; ATV, Show TV, Now, TV8, TRT 1 ve Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapımlara dair tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

ATV

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – A.B.İ
  • 23.40 – Kuruluş Orhan

KANAL D

  • 07.00 – Küçük Ağa
  • 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 – Yaprak Dökümü
  • 14.00 – Gelinim Mutfakta
  • 16.45 – Arka Sokaklar
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Uzak Şehir

NOW TV

  • 07.30 – İlk Bakış
  • 08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 – Yasak Elma
  • 13.30 – En Hamarat Benim
  • 16.30 – Halef: Köklerin Çağrısı
  • 19.00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
  • 20.00 – Kıskanmak
  • 22.45 – Sahtekarlar

SHOW TV

  • 07.00 – Bahar
  • 09.30 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12.30 – Gelin Evi
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Eyvah Eyvah 2
  • 22.30 – Küçük Esnaf

STAR TV

  • 07.00 – Aramızda Kalsın
  • 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 – Erkenci Kuş
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Otel Transilvanya 3
  • 21.45 – Otel Transilvanya 3

TRT 1

  • 06.30 – Kalk Gidelim
  • 09.20 – Adını Sen Koy
  • 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 – Seksenler
  • 14.35 – Kara Ağaç Destanı
  • 17.45 – Lingo Türkiye
  • 19.00 – Ana Haber
  • 20.00 – Cennetin Çocukları

TV8

  • 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 – Oynat Bakalım
  • 09.00 – Gel Konuşalım
  • 12.30 – Zahide Yetiş ile Sence?
  • 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
