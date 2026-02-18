Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 18 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Güncelleme:
18 Şubat akşamı televizyon kanallarında prime time heyecanı zirveye çıkıyor. Birbirinden iddialı diziler ve dikkat çeken programlar izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanırken, ekran başındaki rekabet de artıyor. Bu akşam hangi yapımların yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı, televizyonseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 18 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

18 Şubat Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında prime time yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ulusal kanallar; sevilen diziler, yarışma programları ve dikkat çeken yapımlarla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu akşam hangi programın saat kaçta başlayacağı ve hangi yapımların öne çıkacağı merak konusu olurken, detaylı yayın akışı bilgileri haberimizin devamında yer alıyor.

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Kuruluş Orhan

KANAL D

  • 07.00 Küçük Ağa
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Eşref Rüya

NOW TV

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Yeraltı
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Yeraltı
  • 23.45 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

  • 08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 10.45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Tur Rehberi
  • 22.15 En Büyük Şaban

Bu akşam hangi diziler var? 18 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

STAR TV

  • 07.00 Sefirin Kızı
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Sahipsizler

TRT 1

  • 06.35 Kalk Gidelim
  • 09.15 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.35 Vefa Sultan
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Vefa Sultan
  • 22.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

TV8

  • 06.00 Tuzak
  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 Oynat Bakalım
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
Sahra Arslan
