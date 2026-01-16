Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 16 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 16 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akşamını televizyon karşısında değerlendirmek isteyen izleyiciler için 16 Ocak TV yayın akışı yakından takip ediliyor. Ulusal kanalların prime time kuşağında ekrana gelecek dizi, film ve programlar merak edilirken, "Bu akşam hangi yapım hangi kanalda?" sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Televizyon akşamını planlamak isteyen izleyiciler için 16 Ocak Cuma yayın akışı gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Akşam kuşağında ekrana gelecek dizi, yarışma ve programlar merak edilirken; ATV, Show TV, Now, TV8, TRT 1 ve Kanal D'nin yayınlayacağı yapımların tüm detayları haberin devamında bulunuyor.

ATV

  • 07.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 08.30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – A.B.İ
  • 23.40 – Unutursam Fısılda

KANAL D

  • 07.00 – Küçük Ağa
  • 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 – Yaprak Dökümü
  • 14.00 – Gelinim Mutfakta
  • 16.45 – Arka Sokaklar
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Arka Sokaklar

NOW TV

  • 07.30 – İlk Bakış
  • 08.00 – Çalar Saat
  • 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 – Yasak Elma
  • 13.30 – En Hamarat Benim
  • 16.30 – Kıskanmak
  • 19.00 – NOW Ana Haber
  • 20.00 – Ailenin Şerefi
  • 22.30 – Kıskanmak

Bu akşam hangi diziler var? 16 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

SHOW TV

  • 07.00 – Bahar
  • 09.30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12.30 – Gelin Evi
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Kızılcık Şerbeti

STAR TV

  • 07.00 – Aile Arasında
  • 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 – Erkenci Kuş
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Gülen Gözler
  • 22.00 – Umut Kanatları
  • 23.30 – Umut Kanatları

TRT 1

  • 06.25 – Kalk Gidelim
  • 09.20 – Adını Sen Koy
  • 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 – Seksenler
  • 14.40 – Kara Ağaç Destanı
  • 17.45 – Lingo Türkiye
  • 19.00 – Ana Haber
  • 20.00 – Taşacak Bu Deniz

TV8

  • 06.00 – Tuzak
  • 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09.00 – Gel Konuşalım
  • 12.30 – Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 – MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı

Kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi

Ufuk Özkan'dan kötü haber! Ağabeyi "Maalesef" diyerek duyurdu
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor

Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor