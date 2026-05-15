Bu akşam hangi diziler var? 15 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
15 Mayıs akşamında televizyon kanallarında izleyicileri dopdolu bir yayın akışı karşılıyor. Sevilen dizilerden yarışma programlarına, sinema filmlerinden özel içeriklere kadar birçok yapım ekranlarda yerini alacak. Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte televizyon izleyicileri “Bu akşam TV’de ne var?”, “Hangi diziler yeni bölümüyle yayınlanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Bu akşam hangi diziler var? 15 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D...
ATV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Kahvaltı Haberleri
- 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor
- 21.50 Cehennem Üçgeni
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Arka Sokaklar
NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Kıskanmak
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Recep İvedik 7
- 22.45 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Haber
- 20.00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral Sen İstersen
- 17.15 Aramızda Kalsın
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Yerli Dizi Tekrar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.40 Beni Böyle Sev
- 09.25 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.05 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Taşacak Bu Deniz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Bil Bakalım & Anlat Bakalım