Bu akşam hangi diziler var? 15 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

15 Aralık 2025 Pazartesi akşamı için geri sayım başlarken, televizyon izleyicileri bu akşam ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladı. Sevilen dizilerden iddialı yarışmalara, özel yayınlardan ana haber bültenlerine kadar birçok içerik, prime time kuşağında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 15 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

15 Aralık 2025 Pazartesi akşamı yaklaşırken televizyon ekranlarında izleyicileri nelerin beklediği merak konusu oldu. Prime time kuşağında yayınlanacak diziler, yarışma programları ve özel yapımlar, izleyicilerin tercihlerini şekillendirirken; Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin akşam yayın akışları da yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusu, yayın listelerinin netleşmesiyle birlikte gündemin öne çıkan başlıkları arasında yerini aldı.

ATV

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı
  • 22.40 – Kuruluş Orhan

KANAL D

  • 07.00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 – Yaprak Dökümü
  • 13.45 – Gelinim Mutfakta
  • 16.45 – Uzak Şehir
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Uzak Şehir

NOW TV (FOX)

  • 07.30 – İlk Bakış
  • 08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 – Yasak Elma
  • 13.30 – En Hamarat Benim
  • 16.15 – Ben Leman
  • 19.00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
  • 20.00 – Avatar: Suyun Yolu

SHOW TV

  • 06.00 – Yeni Gelin
  • 08.15 – Bu Sabah
  • 10.00 – Sandık Kokusu
  • 12.30 – Gelin Evi
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Eyvah Eyvah
  • 22.15 – İyi Bir Aile Değiliz

STAR TV

  • 07.00 – Kiralık Aşk
  • 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16.15 – Söz
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Titanların Savaşı
  • 22.15 – Titanların Savaşı

TRT 1

  • 06.30 – Kalk Gidelim
  • 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 – Seksenler
  • 14.45 – Kasaba Doktoru
  • 17.45 – Lingo Türkiye
  • 19.00 – Ana Haber
  • 20.00 – Cennetin Çocukları

TV8

  • 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09.00 – Gel Konuşalım
  • 12.30 – Zahide Yetiş ile Sence?
  • 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 – MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
