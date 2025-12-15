Bu akşam hangi diziler var? 15 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

15 Aralık 2025 Pazartesi akşamı yaklaşırken televizyon ekranlarında izleyicileri nelerin beklediği merak konusu oldu. Prime time kuşağında yayınlanacak diziler, yarışma programları ve özel yapımlar, izleyicilerin tercihlerini şekillendirirken; Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin akşam yayın akışları da yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusu, yayın listelerinin netleşmesiyle birlikte gündemin öne çıkan başlıkları arasında yerini aldı.

ATV

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Mutfak Bahane

16.00 – Esra Erol'da

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı

22.40 – Kuruluş Orhan

KANAL D

07.00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

11.00 – Yaprak Dökümü

13.45 – Gelinim Mutfakta

16.45 – Uzak Şehir

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Uzak Şehir

NOW TV (FOX)

07.30 – İlk Bakış

08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 – Yasak Elma

13.30 – En Hamarat Benim

16.15 – Ben Leman

19.00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 – Avatar: Suyun Yolu

SHOW TV

06.00 – Yeni Gelin

08.15 – Bu Sabah

10.00 – Sandık Kokusu

12.30 – Gelin Evi

15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 – Show Ana Haber

20.00 – Eyvah Eyvah

22.15 – İyi Bir Aile Değiliz

STAR TV

07.00 – Kiralık Aşk

09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 – Söz

19.00 – Star Haber

20.00 – Titanların Savaşı

22.15 – Titanların Savaşı

TRT 1

06.30 – Kalk Gidelim

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.45 – Kasaba Doktoru

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

20.00 – Cennetin Çocukları

TV8