Bu akşam hangi diziler var? 15 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
15 Aralık 2025 Pazartesi akşamı için geri sayım başlarken, televizyon izleyicileri bu akşam ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladı. Sevilen dizilerden iddialı yarışmalara, özel yayınlardan ana haber bültenlerine kadar birçok içerik, prime time kuşağında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 15 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – atv Gün Ortası
- 14.00 – Mutfak Bahane
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – atv Ana Haber
- 20.00 – Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı
- 22.40 – Kuruluş Orhan
KANAL D
- 07.00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 – Yaprak Dökümü
- 13.45 – Gelinim Mutfakta
- 16.45 – Uzak Şehir
- 18.30 – Kanal D Ana Haber
- 20.00 – Uzak Şehir
NOW TV (FOX)
- 07.30 – İlk Bakış
- 08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 – Yasak Elma
- 13.30 – En Hamarat Benim
- 16.15 – Ben Leman
- 19.00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20.00 – Avatar: Suyun Yolu
SHOW TV
- 06.00 – Yeni Gelin
- 08.15 – Bu Sabah
- 10.00 – Sandık Kokusu
- 12.30 – Gelin Evi
- 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 – Show Ana Haber
- 20.00 – Eyvah Eyvah
- 22.15 – İyi Bir Aile Değiliz
STAR TV
- 07.00 – Kiralık Aşk
- 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
- 16.15 – Söz
- 19.00 – Star Haber
- 20.00 – Titanların Savaşı
- 22.15 – Titanların Savaşı
TRT 1
- 06.30 – Kalk Gidelim
- 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 – Seksenler
- 14.45 – Kasaba Doktoru
- 17.45 – Lingo Türkiye
- 19.00 – Ana Haber
- 20.00 – Cennetin Çocukları
TV8
- 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
- 09.00 – Gel Konuşalım
- 12.30 – Zahide Yetiş ile Sence?
- 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 – MasterChef Türkiye