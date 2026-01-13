Bu akşam hangi diziler var? 13 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Akşam saatleri yaklaşırken izleyicilerin en çok merak ettiği soru yine gündemde: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 13 Ocak yayın akışıyla birlikte ATV, Show TV, Now, TV8, TRT 1 ve Kanal D ekranlarında yer alacak yapımlar belli olmaya başladı. Detaylar haberin devamında…

ATV

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – ATV Gün Ortası

14.00 – Mutfak Bahane

16.00 – Esra Erol'da

19.00 – ATV Ana Haber

20.00 – ABİ

22.50 – ABİ (Tekrar)

KANAL D

07.00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

11.00 – Yaprak Dökümü

13.45 – Gelinim Mutfakta

16.45 – Arka Sokaklar

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Doğulu

22.15 – Doğulu (Tekrar)

NOW TV

07.30 – İlk Bakış

08.00 – Çalar Saat

10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 – Yasak Elma

13.30 – En Hamarat Benim

16.30 – Kıskanmak

19.00 – NOW Ana Haber

20.00 – Kıskanmak

SHOW TV

07.00 – Bahar

09.30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 – Gelin Evi

15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 – Show Ana Haber

20.00 – Rüya

STAR TV

07.00 – Aramızda Kalsın

09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 – Erkenci Kuş

19.00 – Star Haber

20.00 – Şekerpare

22.00 – Sen Kiminle Dans Ediyorsun

TRT 1

06.30 – Kalk Gidelim

09.20 – Adını Sen Koy

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.35 – Kara Ağaç Destanı

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8