Bu akşam televizyon ekranlarında hangi yapımlar var? 8 Ocak yayın akışıyla birlikte izleyiciler, ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT 1 ve Kanal D ekranlarında ekrana gelecek dizileri merak ediyor. 'Hangi kanalda hangi dizi var?' sorusu, akşam planlarını yapanların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 13 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – ATV Gün Ortası
- 14.00 – Mutfak Bahane
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – ATV Ana Haber
- 20.00 – ABİ
- 22.50 – ABİ (Tekrar)
KANAL D
- 07.00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 – Yaprak Dökümü
- 13.45 – Gelinim Mutfakta
- 16.45 – Arka Sokaklar
- 18.30 – Kanal D Ana Haber
- 20.00 – Doğulu
- 22.15 – Doğulu (Tekrar)
NOW TV
- 07.30 – İlk Bakış
- 08.00 – Çalar Saat
- 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 – Yasak Elma
- 13.30 – En Hamarat Benim
- 16.30 – Kıskanmak
- 19.00 – NOW Ana Haber
- 20.00 – Kıskanmak
SHOW TV
- 07.00 – Bahar
- 09.30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 – Gelin Evi
- 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 – Show Ana Haber
- 20.00 – Rüya
STAR TV
- 07.00 – Aramızda Kalsın
- 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 – Erkenci Kuş
- 19.00 – Star Haber
- 20.00 – Şekerpare
- 22.00 – Sen Kiminle Dans Ediyorsun
TRT 1
- 06.30 – Kalk Gidelim
- 09.20 – Adını Sen Koy
- 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 – Seksenler
- 14.35 – Kara Ağaç Destanı
- 17.45 – Lingo Türkiye
- 19.00 – Ana Haber
- 20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
TV8
- 06.00 – Tuzak
- 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 – Oynat Bakalım
- 09.00 – Gel Konuşalım
- 12.30 – Zahide Yetiş'le Sence?
- 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026