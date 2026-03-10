Bu akşam hangi diziler var? 10 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
10 Mart akşamı ekran başındaki izleyicileri dopdolu bir yayın maratonu bekliyor. Diziler, yarışmalar, eğlence programları ve filmlerle televizyon kanalları içeriklerini öne çıkarırken, program saatleri ve kanallarının detayları gündemin merak edilen konusu oldu. Peki, bu akşam hangi diziler var? 10 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 18:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19:40 atv Ana Haber
- 20:00 A.B.İ
KANAL D
- 07:00 İkizler Memo-Can
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Arka Sokaklar
- 18:00 Bir Ramazan Akşamı
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Uzak Şehir
FOX TV
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 13:20 En Hamarat Benim
- 16:30 Kıskanmak
- 17:50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
- 19:00 Now Ana Haber
- 20:00 Kıskanmak
SHOW TV
- 08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV
- 07:00 Sefirin Kızı
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
- 18:15 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Sevdiğim Sensin
TRT 1
- 06:55 Kalk Gidelim
- 08:45 Adını Sen Koy
- 10:00 Kur'an'ın Mesajı
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:20 Seksenler
- 14:00 Vefa Sultan
- 15:30 Kur'an'ın Mesajı
- 16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 17:45 Ramazan Sevinci
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Maç Önü
- 20:45 Galatasaray-Liverpool
TV8
- 06:30 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 Gel Konuşalım
- 12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026