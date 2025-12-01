Bu akşam hangi diziler var? 1 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı, televizyon izleyicileri zengin ve eğlenceli bir yayın akışıyla ekran başına geçecek. Popüler diziler, keyifli programlar ve farklı içeriklerin yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 1 Aralık yayın akışları da izleyicilerle paylaşıldı. Peki, bu akşam hangi diziler var? 1 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Dilberay
- 22:45 Kuruluş Orhan
KANAL D
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Uzak Şehir
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Uzak Şehir
NOW TV (FOX TV)
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Kıskanmak
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20:00 Kıskanmak
- 22:30 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV
- 06:00 Yeni Gelin
- 08:15 Bu Sabah
- 10:00 Bahar
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV
- 07:00 İstanbullu Gelin
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 16:15 Söz
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Çılgın Zengin Asyalılar
- 22:30 Çılgın Zengin Asyalılar
TRT 1
- 06:20 Kalk Gidelim
- 09:15 Adını Sen Koy
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:45 Kasaba Doktoru
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Cennetin Çocukları
TV8
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 Gel Konuşalım
- 12:30 Zahide Yetiş ile Sence?
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye