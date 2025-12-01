Bu akşam hangi diziler var? 1 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı, televizyon izleyicileri dolu dolu ve eğlenceli bir yayın akışıyla ekran başına geçecek. Popüler diziler, yarışmalar ve farklı eğlence programlarının yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 1 Aralık akışları da izleyicilerle paylaşıldı. Hangi kanalda hangi programların yayınlanacağına dair tüm detaylar haberin devamında sizleri bekliyor.

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Dilberay

22:45 Kuruluş Orhan

KANAL D

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

NOW TV (FOX TV)

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Kıskanmak

22:30 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

06:00 Yeni Gelin

08:15 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Çılgın Zengin Asyalılar

22:30 Çılgın Zengin Asyalılar

TRT 1

06:20 Kalk Gidelim

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:45 Kasaba Doktoru

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Cennetin Çocukları

TV8