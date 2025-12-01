Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 1 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı, televizyon izleyicileri zengin ve eğlenceli bir yayın akışıyla ekran başına geçecek. Popüler diziler, keyifli programlar ve farklı içeriklerin yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 1 Aralık yayın akışları da izleyicilerle paylaşıldı. Peki, bu akşam hangi diziler var? 1 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı, televizyon izleyicileri dolu dolu ve eğlenceli bir yayın akışıyla ekran başına geçecek. Popüler diziler, yarışmalar ve farklı eğlence programlarının yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 1 Aralık akışları da izleyicilerle paylaşıldı. Hangi kanalda hangi programların yayınlanacağına dair tüm detaylar haberin devamında sizleri bekliyor.

ATV

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Dilberay
  • 22:45 Kuruluş Orhan

KANAL D

  • 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 Uzak Şehir
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Uzak Şehir

NOW TV (FOX TV)

  • 07:30 İlk Bakış
  • 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Kıskanmak
  • 19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
  • 20:00 Kıskanmak
  • 22:30 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

  • 06:00 Yeni Gelin
  • 08:15 Bu Sabah
  • 10:00 Bahar
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV

  • 07:00 İstanbullu Gelin
  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16:15 Söz
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Çılgın Zengin Asyalılar
  • 22:30 Çılgın Zengin Asyalılar

TRT 1

  • 06:20 Kalk Gidelim
  • 09:15 Adını Sen Koy
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 14:45 Kasaba Doktoru
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Cennetin Çocukları

TV8

  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 Gel Konuşalım
  • 12:30 Zahide Yetiş ile Sence?
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
